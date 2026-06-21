Синоптик Диденко прогнозирует в Украине температуру до +30 °C 22 июня

Люди гуляют по городу в жару. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В понедельник, 22 июня, в Украине будет преобладать тёплая летняя погода с температурой до +30 °C. В некоторых регионах пройдут кратковременные дожди с грозами. При этом в большинстве областей осадков не ожидается.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине на 22 июня от синоптика Диденко

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, 22 июня в Украине сохранится преимущественно теплая погода. В течение дня температура воздуха составит +25…+29 °C, а местами, при более сильном солнечном прогреве, будет повышаться до +30 °C.

Кратковременные дожди с грозами ожидаются в западных и северных областях, а также в Черкасской и Полтавской областях. Вечером осадки могут дойти до Харьковской области. На остальной территории Украины существенных осадков не прогнозируется.

В Киеве в понедельник будет тепло, местами до +30 °C. В столице возможны кратковременные дожди и грозы. Синоптик предупреждает, что в условиях жары даже недлительный дождь может быстро перейти в ливень.

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Также Наталья Диденко сообщает о сильной жаре в большинстве стран Западной Европы. Самые высокие температуры ожидаются во Франции и Испании, где воздух будет прогреваться до +40 °C и выше.

Жаркая погода охватит почти всю Европу, кроме скандинавских стран. Украину эта волна экстремальной жары пока обойдет стороной, поэтому в ближайшие дни в стране сохранятся более умеренные температурные условия.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что во Франции из-за аномальной жары, побившей температурные рекорды, ввели ограничения на проведение публичных мероприятий с алкоголем. В частности, на государственных и муниципальных мероприятиях, включая музыкальные фестивали, запрещено предлагать алкогольные напитки.

Новини.LIVE также писали, что синоптики предупреждали, что в Украине 21 июня сохранится жаркая погода с температурой до +33 °C. Осадков не ожидается, небо будет с небольшой облачностью. Самые высокие показатели температуры прогнозируют в западных и южных областях, а также в Киеве и Киевской области.