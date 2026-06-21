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Головна Новини дня Дощі та до +30 °C: погода в Україні на завтра від синоптика Діденко

Дощі та до +30 °C: погода в Україні на завтра від синоптика Діденко

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Дата публікації: 21 червня 2026 15:05
Синоптик Діденко прогнозує в Україні до +30 °C 22 червня
Люди гуляють містом під час спеки. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У понеділок, 22 червня, в Україні переважатиме тепла літня погода з температурою до +30 °C. У частині регіонів пройдуть короткочасні дощі з грозами. Водночас більшість областей залишаться без істотних опадів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні на 22 червня від синоптика Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 22 червня в Україні утримається переважно тепла погода. Протягом дня температура повітря становитиме +25…+29 °C, а місцями, за більшого сонячного прогріву, підвищуватиметься до +30 °C.

Короткочасні дощі з грозами очікуються у західних і північних областях, а також на Черкащині та Полтавщині. Увечері опади можуть дійти до Харківщини. На решті території України істотних опадів не прогнозується.

У Києві в понеділок буде тепло, місцями до +30 °C. У столиці можливі короткочасні дощі та грози. Синоптикиня застерігає, що в умовах спеки навіть нетривалий дощ може швидко переходити у зливу.

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Також Наталка Діденко повідомляє про сильну спеку в більшості країн Західної Європи. Найвищі температури очікуються у Франції та Іспанії, де повітря прогріватиметься до +40 °C і вище.

Спекотна погода охопить майже всю Європу, окрім скандинавських країн. Україну ця хвиля екстремальної спеки наразі оминатиме, тож найближчими днями в країні збережуться помірніші температурні умови.

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Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у Франції через аномальну спеку, яка побила температурні рекорди, запровадили обмеження на проведення публічних заходів з алкоголем. Зокрема, на державних і муніципальних подіях, включно з музичними фестивалями, заборонено пропонувати алкогольні напої.

Новини.LIVE також писали, що синоптики попереджали, що в Україні 21 червня утримається спекотна погода з температурою до +33 °C.
Опадів не очікується, небо буде з невеликою хмарністю. Найвищі показники температури прогнозують у західних і південних областях, а також у Києві та області.

Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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