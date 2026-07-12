Погода в Украине на 13 июля — где ожидаются дожди, грозы и сильный ветер

На улице дождь. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 13 июля, в Украине почти повсеместно прогнозируется дождливая погода. В то же время со вторника уже наступит потепление.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

Погода на 13 июля от Укргидрометцентра

По прогнозу синоптиков, в ночные часы осадков почти не будет. Лишь в северо-восточных областях и в Одесской области возможны кратковременные дожди. Однако уже днем везде, кроме юго-востока, дожди, а местами грозы.

Карта температур на 13 июля. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет преобладать северо-западного направления со скоростью 5–10 м/с. В то же время в восточных областях днем местами ожидаются сильные порывы — до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +12...+17 °С, а днем воздух прогреется до +23...+28 °С. Немного прохладнее будет на западе Украины: ночью там прогнозируют +9...+14 °С, а днем — от +20 до +25 °С.

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Погода в Украине 13 июля от Натальи Диденко

Диденко прогнозирует, что завтра максимальная температура воздуха в течение дня составит +22...+28 °С. Однако вдоль полосы от Закарпатья через Винницкую, Черкасскую области вплоть до Сумской области будет несколько прохладнее, там ожидается +18...+21 °С.

Карта температур в Украине 13 июля. Фото: Метеопост

Отмечается, что дожди в понедельник пройдут в западных, северных областях, а местами — в центральной части и на юге Одесской области. На остальной территории осадков не ожидается.

В то же время синоптик добавила, что уже со вторника, 14 июля, наступит потепление.

Как писали Новини.LIVE, 4 июля в Вашингтоне с празднования Дня независимости эвакуировали людей из-за непогоды. В городе был шторм и сильная гроза.

А сегодня Землю накрыла магнитная буря уровня G1. Она оценивается как слабая, но метеозависимые и пожилые люди находились в зоне риска.