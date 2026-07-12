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Головна Новини дня Дощі будуть майже всюди: українців попереджають про негоду завтра

Дощі будуть майже всюди: українців попереджають про негоду завтра

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2026 23:52
Погода в Україні на 13 липня — де очікуються дощі, грози та сильний вітер
Дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 13 липня, в Україні майже повсюди прогнозують дощову погоду. Водночас з вівторка вже прийде потепління.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко

Погода на 13 липня від Укргідрометцентру

За прогнозом синоптиків, у нічні години опадів майже не буде. Лише у північно-східних областях та на Одещині можливі короткочасні дощі. Однак вже вдень скрізь, крім південного сходу, дощі, а місцями грози.

Прогноз погоди на 13 липня
Карта температур на 13 липня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер переважатиме північно-західного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с. Водночас у східних областях вдень місцями очікуються сильні пориви — до 15–20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +12...+17 °С, а вдень повітря прогріється до +23...+28 °С. Дещо прохолодніше буде на заході України: у нічний час там прогнозують +9...+14 °С, а вдень — від +20 до +25 °С.

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Погода в Україні 13 липня від Наталки Діденко

Діденко прогнозує, що завтра максимальна температура повітря упродовж дня становитиме +22...+28 °С. Однак вздовж смуги від Закарпаття через Вінниччину, Черкащину аж до Сумщини буде дещо свіжіше, там очікується +18...+21 °С.

Погода в Україні 13 липня
Карта температур в Україні 13 липня. Фото: Метеопост

Зазначається, що дощі у понеділок пройдуть у західних, північних областях, а місцями у центральній частині та на півдні Одещини. На решті території без опадів.

Водночас синоптик додала, що вже з вівторка, 14 липня, прийде потепління.

Як писали Новини.LIVE, 4 липня у Вашингтоні зі святкування Дня незалежності евакуювали людей через негоду. В місті був шторм та сильна гроза.

А сьогодні Землю накрила магнітна буря рівня G1. Він оцінюється як слабкий, але метеозалежні та літні люди перебували в зоні ризику. 

погода негода дощ
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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