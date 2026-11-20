Строительство трассы Н-31 в Днепропетровской области. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

В Днепропетровской области продолжается строительство новой трассы Н-31, её стоимость может составить около 20 млрд гривен. В то же время государство задолжало дорожным компаниям примерно такую же сумму за другие выполненные работы. Почти 10 млрд гривен задолженности приходится на компанию "Автомагистраль-Юг".

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Вероника Марченко.

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Строительство новой трассы Н-31

Несмотря на то, что 5,7 млрд грн из суммы задолженности не предусмотрены в государственном бюджете, строительство четырехполосной трассы Н-31 в Днепропетровской области продолжается. В компании "Автомагистраль-Юг" объясняют это решение значительными повреждениями старой дороги из-за движения грузовиков.

Журналистка Новини.LIVE Вероника Марченко сообщила, что премьер-министр Сергей Корецкий призвал к экономии бюджетных средств из-за их дефицита.

"В первую очередь финансируем оборону, пенсии и социальные выплаты, а также зарплаты учителям, врачам и другим работникам бюджетной сферы", — заявил Корецкий.

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Таким образом, правительство решило отложить непервоочередные расходы, это касается нового строительства, реконструкций и капитальных ремонтов. В то же время из-за инфляции и войны стоимость строительства трассы Н-31 в Днепропетровской области выросла с 10,6 до почти 20 млрд грн.

"Стоит наконец перестать тратить средства не на приоритетные вещи. Необходимость строительства новой трассы, которая находится позади меня, объясняется тем, что старая дорога разбита грузовиками, поэтому без новой не обойтись. Но важно отметить, что стоимость проекта выросла вдвое из-за войны и инфляции, ведь договор на строительство новой трассы был заключен еще в 2020 году", — отметила Марченко.

Трасса в Днепропетровской области. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Ранее мы писали, что 19 сентября основатель группы компаний "Автострада" Максим Шкиль сообщил о задолженности в размере 15 млрд грн за выполненные работы. Он сообщал, что выплаты не поступали, хотя 6,5 млрд грн уже находились в казначействе.

Новини.LIVE сообщали, что Максим Шкиль заявил о прекращении финансирования капитальных расходов государством. По его словам, это произошло без предупреждений, обсуждения и диалога.