Будівництво траси Н-31 на Дніпропетровщині. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

У Дніпропетровській області триває будівництво нової траси Н-31, її вартість може сягнути близько 20 млрд гривень. Водночас держава заборгувала дорожнім компаніям приблизно таку ж суму за інші виконані роботи. Майже 10 млрд гривень боргу припадає на компанію "Автомагістраль-Південь".

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко.

Реклама

Будівництво нової траси Н-31

Попри те, що 5,7 млрд грн з суми боргу не передбачені в державному бюджеті, будівництво чотирисмугової траси Н-31 на Дніпропетровщині продовжується. У компанії "Автомагістраль-Південь" пояснюють рішення значним пошкодженням старої дороги через рух вантажівок.

Журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко повідомила, що прем'єр-міністр Сергій Корецький закликав до економії бюджетних коштів через їх дефіцит.

"Перед усім фінансуємо оборону, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери", — заявив Корецький.

Читайте також:

Таким чином уряд вирішив відкласти непершочергові видатки, це стосується нового будівництва, реконструкцій та капітальних ремонтів. Водночас внаслідок інфляції та війни вартість будівництва траси Н-31 на Дніпропетровщині зросла з 10,6 до майже 20 млрд грн.

"Варто нарешті припинити витрачати кошти не на пріоритетні речі. Необхідність будівництва нової траси, яка позаду мене, пояснюють тим, що стара дорога розбита фурами, тому без нової не обійтися. Але важливо зазначити, що ціна питання зросла вдвічі через війну та інфляцію, адже договір на будівництво нової траси уклали ще у 2020 році", — зазначила Марченко.

Траса на Дніпропетровщині. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Раніше ми писали, що 19 вересня засновник групи компаній "Автострада" Максим Шкіль повідомив про заборгованість у 15 млрд грн за виконані роботи. Він повідомляв, що виплати не надходили, хоча 6,5 млрд грн вже перебували в казначействі.

Новини.LIVE інформували, що Максим Шкіль заявив про припинення фінансування капітальних видатків державою. За його словами, це відбулось без попереджень, обговорення та діалогу.