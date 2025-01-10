Встреча Рамштайн 9 января — главные достижения заседания

25-я встреча "Рамштайн". Фото: ОПУ

В четверг, 9 января, в Германии состоялась встреча в формате "Рамштайн". В результате этого заседания Украина получила помощь от шести стран-партнеров.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Telegram в п'пятницу, 10 января.

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"Провели одну из важнейших встреч в формате "Рамштайн", которая стала очередным этапом в усилении обороноспособности Украины", — подчеркнул Умеров.

Он добавил, что почти за три года полномасштабной войны участники "Рамштайна" задекларировали более 145 миллиардов долларов помощи по безопасности Украине.

Кроме того, министр отчитался об утверждении дорожных карт развития украинских Сил обороны до 2027 года, разработанных в рамках 8 Коалиций возможностей:

авиация,

ПВО,

морские способности,

артиллерия,

бронетехника,

ИТ,

дроны,

разминирование.

"Мы перешли на новый уровень сотрудничества: в дополнение к закрытию насущных потребностей войны будем также работать над построением долгосрочных возможностей нашей армии", — добавил Умеров.

Результаты от партнеров

Согласно результатам встречи, от своих партнеров Украина имеет следующие результаты:

США: новый пакет помощи на сумму 500 млн долларов, в который войдут ракеты для ПВО, ракеты класса "воздух-воздух" и оборудование для самолетов F-16.

новый пакет помощи на сумму 500 млн долларов, в который войдут ракеты для ПВО, ракеты класса "воздух-воздух" и оборудование для самолетов F-16. Канада: помощь на 440 млн канадских долларов, включая 100 млн на закупку украинского оружия по Датской модели.

помощь на 440 млн канадских долларов, включая 100 млн на закупку украинского оружия по Датской модели. Великая Британия: вместе с союзниками по НАТО передаст Украине 30 000 новых беспилотников на сумму 45 млн фунтов стерлингов. В проекте участвуют Дания, Нидерланды, Латвия и Швеция.

вместе с союзниками по НАТО передаст Украине 30 000 новых беспилотников на сумму 45 млн фунтов стерлингов. В проекте участвуют Дания, Нидерланды, Латвия и Швеция. Норвегия: 700 млн норвежских крон для закупки дронов в рамках многонациональной инициативы.

700 млн норвежских крон для закупки дронов в рамках многонациональной инициативы. Германия: в 2025 году передаст шесть систем ПВО IRIS-T и в ближайшее время предоставит 50 ракет-перехватчиков к этим системам.

в 2025 году передаст шесть систем ПВО IRIS-T и в ближайшее время предоставит 50 ракет-перехватчиков к этим системам. Исландия: профинансирует производство украинского оружия в рамках "датской модели" на сумму 2 млн евро.

Военная стратегия на 2025 год

В ходе встречи Украина представила свою стратегию, которая базируется на четырех ключевых приоритетах:

стабилизация линии фронта,

укрепление обороноспособности Украины,

усиление защиты неба и морских путей,

асимметричный ответ на попытки агрессора достичь преимущества через масштаб.

Двусторонние переговоры

В рамках заседания Рустем Умеров также провел встречи с коллегами из США, Норвегии, Италии и Нидерландов. Они обсудили конкретные планы по поддержке на 2025 год и обеспечение выполнения уже анонсированных пакетов помощи.

"Совместно с партнерами мы строим сильную оборону Украины, которая приближает нашу победу и справедливый мир", — говорится в сообщении.

Напомним, 9 января Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию на заседание Рамштайн.

Он призвал участников "Рамштайна" заключить соглашения по безопасности. По мнению украинского лидера, это поможет усилить оборону, особенно в зимний период.

Также мы писали, что лидеры коалиции "Рамштайн" сделали заявление о поддержке Украины.