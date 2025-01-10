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Допомога від 6 країн — Умєров поділився результатами Рамштайну

10 січня 2025 09:27
Карина Приходько - Редактор
Зустріч Рамштайн 9 січня — головні досягнення засідання
25-та зустріч "Рамштайн". Фото: ОПУ
Карина Приходько - Редактор

У четвер, 9 січня, у Німеччині відбулася зустріч у форматі "Рамштайн". Внаслідок цього засідання Україна отримала допомогу від шести країн-партнерів. 

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у Telegram в п'ятницю, 10 січня. 

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"Провели одну з найважливіших зустрічей у форматі "Рамштайн", яка стала черговим етапом у посиленні обороноздатності України", — наголосив Умєров.

Він додав, що майже за три роки повномасштабної війни учасники "Рамштайну" задекларували понад 145 мільярдів доларів безпекової допомоги Україні.

Крім того, міністр відізвітував про затвердження дорожніх карт розвитку українських Сил оборони до 2027 року, розроблених у рамках 8 Коаліцій спроможностей: 

  • авіація,
  • ППО,
  • морські спроможності,
  • артилерія, 
  • бронетехніка, 
  • ІТ,
  • дрони, 
  • розмінування.

"Ми перейшли на новий рівень співпраці: на додаток до закриття нагальних потреб війни будемо також працювати над побудовою довгострокових спроможностей нашої армії", — додав Умєров. 

Результати від партнерів

Згідно з результами зустрічі, від своїх партнерів Україна має такі результати:

  • США: новий пакет допомоги на суму 500 млн доларів, до якого увійдуть ракети для ППО, ракети класу "повітря-повітря" та обладнання для літаків F-16.
  • Канада: допомога на 440 млн канадських доларів, включаючи 100 млн на закупівлю української зброї за Данською моделлю.
  • Велика Британія: разом із союзниками по НАТО передасть Україні 30 000 нових безпілотників на суму 45 млн фунтів стерлінгів. У проєкті беруть участь Данія, Нідерланди, Латвія та Швеція.
  • Норвегія: 700 млн норвезьких крон для закупівлі дронів у рамках багатонаціональної ініціативи.
  • Німеччина: у 2025 році передасть шість систем ППО IRIS-T та найближчим часом надасть 50 ракет-перехоплювачів до цих систем.
  • Ісландія: профінансує виробництво української зброї в рамках "данської моделі" на суму 2 млн євро.

 Військова стратегія на 2025 рік

Під час зустрічі Україна представила свою стратегію, яка базується на чотирьох ключових пріоритетах:

  • стабілізація лінії фронту,
  • зміцнення обороноздатності України,
  • посилення захисту неба та морських шляхів,
  • асиметрична відповідь на спроби агресора досягти переваги через масштаб.

Двосторонні переговори

У межах засідання Рустем Умєров також провів зустрічі з колегами зі США, Норвегії, Італії та Нідерландів. Вони обговорили конкретні плани щодо підтримки на 2025 рік та забезпечення виконання вже анонсованих пакетів допомоги.

"Спільно з партнерами ми будуємо сильну оборону України, яка наближає нашу перемогу та справедливий мир", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 9 січня Президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини на засідання Рамштайн.

Він закликав учасників "Рамштайну" укласти безпекові угоди. На думку українського лідера, це допоможе посилити оборону, особливо в зимовий період.

Також ми писали, що лідери коаліції "Рамштайн" зробили заяву щодо підтримки України

Міноборони військова допомога Україна Рамштайн Умєров

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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