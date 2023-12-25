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Помощь США Украине — Маркарова назвала ориентировочные сроки

25 декабря 2023 00:53
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Когда Украина получит помощь от США - Маркарова назвала ориентировочные сроки
Оксана Маркарова. Фото: УНІАН
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

В американском Конгрессе достаточно сильная поддержка обеих партий для того, чтобы Киев получил финансовую помощь на 2024 год. Есть надежда, что законодатели достигнут соглашения в январе.

Об этом заявила посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова в интервью на телеканале MSNBC.

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Она рассказала, что во время переговоров с представителями обеих партий в Конгрессе США ощутила, что поддержка Украины сохраняется.

По словам Маркаровой, законодатели осознают, что это важно не только для Украины или Европы, но и для национальных интересов США.

"Теперь я просто очень надеюсь, что этот пакет, включающий не только нас и Израиль, но и внутренние проблемы США, что там будет решение, приемлемое для обеих сторон, и что это не будет сдерживать поддержку Украины, и снова давайте все молиться и надеюсь, что это будет уже в начале января", — считает Маркарова.

Также она отметила необходимость демократических стран оставаться едиными против союзных сил России, ХАМАСа, Северной Кореи и Ирана.

"Мы показали, что украинцы могут победить вместе со всеми нашими друзьями и союзниками, особенно со США... Мы уволили более 50 процентов того, что забрала Россия с самого начала. Мы показали, насколько мы можем быть эффективными, чтобы противостоять этому и защищать не только народ Украины, но и идеалы демократии и свободы. Поэтому пока Россия, Иран, Северная Корея, ХАМАС и другие помогают друг другу и объединяются, мы также должны объединиться", — добавила посол.

Напомним, администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена все активнее дает понять, что поддерживает конфискацию замороженных активов российского Центробанка на сумму более 300 миллиардов долларов. Она начала "срочные переговоры" с союзниками по использованию этих средств для помощи Украине в момент, когда финансовая поддержка ослабевает.

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