Коли Україна отримає допомогу від США — Маркарова назвала орієнтовні терміни

Оксана Маркарова. Фото: УНІАН

В американському Конгресі є достатньо сильна підтримка обох партій для того, аби Київ отримав фінансову допомогу на 2024 рік. Є надія, що законодавці досягнуть угоди в січні.

Про це заявила пані посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова в інтерв’ю на телеканалі MSNBC.

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Вона розповіла, що під час переговорів з представниками обох партій у Конгресі США відчула, що підтримка України зберігається.

За словами Маркарової, законодавці усвідомлюють, що це важливо не лише для України чи Європи, а й для національних інтересів США.

"Тепер я просто дуже сподіваюся, що цей пакет, який включає не лише нас та Ізраїль, а й внутрішні проблеми США, що там буде рішення, прийнятне для обох сторін, і що це не буде стримувати підтримку України, і знову, давайте всі молитися і сподіваюся, що це буде вже на початку січня", — вважає Маркарова.

Також вона наголосила на необхідності демократичних країн залишатися єдиними проти союзних сил Росії, ХАМАСу, Північної Кореї та Ірану.

"Ми показали, що українці можуть перемогти разом з усіма нашими друзями та союзниками, особливо з США... Ми звільнили понад 50 відсотків того, що забрала Росія з самого початку. Ми показали, наскільки ми можемо бути ефективними, щоб протистояти цьому та захищати не лише народ України, а й ідеали демократії та свободи. Тож поки Росія, Іран, Північна Корея, ХАМАС та інші допомагають один одному та об’єднуються, ми також повинні об’єднатися", — додала пані посол.

Нагадаємо, адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена все активніше дає зрозуміти, що підтримує конфіскацію заморожених активів російського Центробанку на суму понад 300 мільярди доларів. Вона розпочала "термінові переговори" із союзниками щодо використання цих коштів для допомоги Україні в момент, коли фінансова підтримка слабшає.