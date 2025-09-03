Военная помощь Украине — Дания строит завод для производства оружия

Владимир Зеленский и Метте Фредериксен. Фото: REUTERS

В Дании уже строится новый завод для производства ракет и дронов для Украины. К этому присоединятся и другие страны.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен 3 сентября.

Реклама

Читайте также:

Производство оружия для Украины в Дании

Зеленский рассказал, что Украина вместе с партнерами начала более предметный разговор над двумя главными аспектами нашей безопасности.

"Наша оборона сейчас, пока идет война и наша оборона в будущем. Речь идет о гарантиях безопасности, в которых мы нуждаемся, поскольку Россия не изменит курс", — пояснил президент.

Он также сообщил, что сейчас в Дании уже строится завод для производства дронов и ракет для Украины. По словам Зеленского, это лишь один из шагов в рамках программы по укреплению оборонных возможностей нашей страны и стран Северной Европы.

"Мы договорились, что Латвия, Литва и другие страны также пойдут по этому пути и будут строить вместе с Украиной оборонные предприятия", — отметил украинский лидер.

Напомним, 3 сентября Зеленский встретился с лидерами формата NB8. Это произошло во время его визита в Дании.

Также известно, что президент договорился о дополнительной системе ПВО. Украина получит установку от северных стран и Балтии.