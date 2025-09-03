Відео
Допомога Україні — в Данії будується завод для виробництва зброї

Допомога Україні — в Данії будується завод для виробництва зброї

Дата публікації: 3 вересня 2025 16:10
Військова допомога Україні — Данія будує завод для виробництва зброї
Володимир Зеленський та Метте Фредеріксен. Фото: REUTERS

В Данії вже будується новий завод для виробництва ракет та дронів для України. До цього приєднаються й інші країни.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен 3 вересня. 

Читайте також:

Виробництво зброї для України в Данії

Зеленський розповів, що Україна разом з партнерами розпочала більш предметну розмову над двома головними аспектами нашої безпеки. 

"Наша оборона зараз, поки триває війна та наша оборона у майбутньому. Йдеться про безпекові гарантії, яких ми потребуємо, оскільки Росія не змінить курс", — пояснив президент. 

Він також повідомив, що зараз в Данії вже будується завод для виробництва дронів та ракет для України. За словами Зеленського, це лише один із кроків в межах програми зі зміцнення оборонних спроможностей нашої країни та країн Північної Європи.

"Ми домовились, що Латвія, Литва та інші країни також підуть цим шляхом і будуть будувати разом з Україною оборонні підприємства", — зазначив український лідер.

Нагадаємо, 3 вересня Зеленський зустрівся з лідерами формату NB8. Це відбулося під час його візиту в Данії. 

Також відомо, що президент домовився про додаткову систему ППО. Україна отримає установку від північних країн і Балтії. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
