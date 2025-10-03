Чиновник Минюста получал взятки от уклонистов — что ему грозит

Работники СБУ. Фото: СБУ

Правоохранители разоблачили коррупционную схему, к которой был причастен чиновник Центрального межрегионального управления Министерства юстиции. Его задержали пограничники и сотрудники Службы безопасности Украины во время получения части взятки за "помощь" в снятии с воинского учета.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе в пятницу, 3 октября.

Реклама

Читайте также:

Чиновника Минюста разоблачили на взяточничестве

По данным следствия, чиновник требовал 20 тысяч долларов от призывников, обещая удалить их персональные данные с учета ТЦК. Для этого он якобы использовал связи в медучреждениях и центрах комплектования.

Задержание чиновника. Фото: ГПСУ

Во время спецоперации его задержали оперативники главного отдела внутренней безопасности "Центр" ГПСУ вместе с СБУ. Сейчас мужчине сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

За совершенные действия ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ разоблачила работника МИД, который помогал россиянам в Европе получить украинские паспорта.

А также НАБУ и САП разоблачили начальника департамента СБУ на взятке.