Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Помогал уклонистам — чиновника Минюста разоблачили на взятке

Помогал уклонистам — чиновника Минюста разоблачили на взятке

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 15:36
Чиновник Минюста получал взятки от уклонистов — что ему грозит
Работники СБУ. Фото: СБУ

Правоохранители разоблачили коррупционную схему, к которой был причастен чиновник Центрального межрегионального управления Министерства юстиции. Его задержали пограничники и сотрудники Службы безопасности Украины во время получения части взятки за "помощь" в снятии с воинского учета.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе в пятницу, 3 октября.

Реклама
Читайте также:

Чиновника Минюста разоблачили на взяточничестве

По данным следствия, чиновник требовал 20 тысяч долларов от призывников, обещая удалить их персональные данные с учета ТЦК. Для этого он якобы использовал связи в медучреждениях и центрах комплектования.

Працівника Мін'юсту викрили на хабарі
Задержание чиновника. Фото: ГПСУ

Во время спецоперации его задержали оперативники главного отдела внутренней безопасности "Центр" ГПСУ вместе с СБУ. Сейчас мужчине сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

За совершенные действия ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ разоблачила работника МИД, который помогал россиянам в Европе получить украинские паспорта.

А также НАБУ и САП разоблачили начальника департамента СБУ на взятке.

СБУ взятка Минюст уклонисты ГПСУ
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации