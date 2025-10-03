Посадовець Мін'юсту отримував хабарі від ухилянтів — що йому загрожує

Працівники СБУ. Фото: СБУ

Правоохоронці викрили корупційну схему, до якої був причетний посадовець Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстицій. Його затримали прикордонники та працівники Служби безпеки України під час отримання частини хабаря за "допомогу" у знятті з військового обліку.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі у п'ятницю, 3 жовтня.

Посадовця Мін'юсту викрили на хабарництві

За даними слідства, посадовець вимагав 20 тисяч доларів від призовників, обіцяючи видалити їхні персональні дані з обліку ТЦК. Для цього він нібито використовував зв'язки у медзакладах та центрах комплектування.

Затримання посадовця. Фото: ДПСУ

Під час спецоперації його затримали оперативники головного відділу внутрішньої безпеки "Центр" ДПСУ разом із СБУ. Наразі чоловікові повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.

За вчинені дії йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ викрила працівника МЗС, який допомагав росіянам у Європі отримати українські паспорти.

А також НАБУ та САП викрили начальника департаменту СБУ на хабарі.