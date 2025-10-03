Відео
Україна
Головна Новини дня Допомагав ухилянтям — посадовця Мін'юсту викрили на хабарі

Допомагав ухилянтям — посадовця Мін'юсту викрили на хабарі

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 15:36
Посадовець Мін'юсту отримував хабарі від ухилянтів — що йому загрожує
Працівники СБУ. Фото: СБУ

Правоохоронці викрили корупційну схему, до якої був причетний посадовець Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстицій. Його затримали прикордонники та працівники Служби безпеки України під час отримання частини хабаря за "допомогу" у знятті з військового обліку.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі у п'ятницю, 3 жовтня.

Читайте також:

Посадовця Мін'юсту викрили на хабарництві

За даними слідства, посадовець вимагав 20 тисяч доларів від призовників, обіцяючи видалити їхні персональні дані з обліку ТЦК. Для цього він нібито використовував зв'язки у медзакладах та центрах комплектування.

Працівника Мін'юсту викрили на хабарі
Затримання посадовця. Фото: ДПСУ

Під час спецоперації його затримали оперативники головного відділу внутрішньої безпеки "Центр" ДПСУ разом із СБУ. Наразі чоловікові повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.

За вчинені дії йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ викрила працівника МЗС, який допомагав росіянам у Європі отримати українські паспорти.

А також НАБУ та САП викрили начальника департаменту СБУ на хабарі.

СБУ хабар Мін'юст ухилянти ДПСУ
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
