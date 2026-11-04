Министр энергетики Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что энергетики, коммунальщики и железнодорожники, восстанавливающие объекты критической инфраструктуры после российских ударов в осенне-зимний период, будут получать доплаты. Речь идет о 30 тысячах гривен ежемесячно.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Доплаты ремонтным бригадам

По словам Шмыгаля, по поручению Президента Украины Министерство энергетики оперативно подготовило проект решения о возобновлении выплат дополнительной денежной помощи ремонтным бригадам. Правительство поддержало соответствующую инициативу сегодня.

"Государственная помощь будет предоставляться работникам, задействованным в ремонтных работах на объектах электро-, тепло-, газо- и водоснабжения и водоотведения, а также на объектах железнодорожного транспорта общего пользования в период самых суровых погодных условий — с ноября по март. Выплаты начнем уже в этом месяце", — отметил министр.

Он сообщил, что экспериментальный проект будут координировать Минэнерго и Министерство инфраструктуры.

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Шмыгаль поблагодарил всех специалистов, которые, несмотря на чрезвычайно сложные условия безопасности и погодные условия, возвращают в города и дома свет, воду и тепло.

"Ваше мужество, профессионализм и самоотверженность — пример настоящей несокрушимости", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE, украинский лидер Владимир Зеленский поручил Кабмину осенью и зимой возобновить программу доплат ремонтным бригадам. По его словам, люди должны чувствовать, что общество ценит то, что они делают, и то, как они работают.

А во время переговоров с Денисом Шмыгалем глава энергетического ведомства Норвегии Терье Асланд сообщил о выделении Украине 500 млн норвежских крон. Финансирование будет направлено на поддержку украинского энергетического сектора.