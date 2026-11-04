Міністр енергетики Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив, що енергетики, комунальники і залізничники, які відновлюють об’єкти критичної інфраструктури після російських ударів в осінньо-зимовий період будуть отримувати доплати. Йдеться про 30 тисяч гривень щомісяця.

Про це Денис Шмигаль повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Доплати ремонтним бригадам

За словами Шмигаля, за дорученням Президента України Міністерство енергетики оперативно підготувало проєкт рішення про відновлення виплат додаткової грошової допомоги ремонтним бригадам. Уряд підтримав відповідну ініціативу сьогодні.

"Державна допомога надаватиметься працівникам, залученим до ремонтних робіт на об’єктах електро-, тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення, а також на об’єктах залізничного транспорту загального користування у період найсуворіших погодних умов — з листопада до березня. Виплати розпочнемо вже цього місяця", — зазначив міністр.

Він повідомив, що експериментальний проєкт будуть координувати Міненерго та Мінінфраструктури.

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Шмигаль подякував усім фахівцям, які попри надзвичайно складні безпекові та погодні умови повертають до міст та домівок світло, воду та тепло.

"Ваша мужність, професійність і самовідданість — приклад справжньої незламності", — додав він.

Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський визначив Кабміну, що восени та зимою необхідно поновити програму доплат ремонтним бригадам. За його словами, люди повинні відчувати, що суспільство цінує те, що вони роблять і як вони працюють.

А під час переговорів з Денисом Шмигалем очільник енергетичного відомства Норвегії Тер'є Асланд повідомив про надання Україні 500 млн норвезьких крон. Фінансування спрямують на підтримку українського енергетичного сектору.