Дочь Келлога назвала последствия от решений Трампа по войне

Дочь Келлога назвала последствия от решений Трампа по войне

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 23:50
Меган Моббс: выбор Трампа повлияет на будущее мира
Меган Моббс. Фото: WP

Дочь спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога, Меган Моббс, выступила с заявлением на фоне подготовки встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Она подчеркнула, что решение президента США будет иметь последствия не только для Украины, но и для безопасности всего свободного мира. Моббс провела историческую параллель, сравнив этот момент с выбором между политикой Черчилля и Чемберлена.

Об этом Меган Моббс написала в собственном аккаунте на X.

Читайте также:
Донька Келлога назвала наслідки від рішень Трампа щодо війни - фото 1
Сообщение Моббс в X. Фото: скриншот

Дочь Келлога о роли Трампа в решении судьбы мира

"Все очевиднее, что президент Трамп стоит на распутье Черчилля и Чемберлена. Его выбор определит не только судьбу Украины, но и будущую безопасность Соединенных Штатов и свободного мира", — отметила Моббс в публикации.

Она подчеркнула, что в нынешней геополитической ситуации Соединенные Штаты должны показать лидерство и защитить демократические ценности. По ее словам, любое решение, принятое Вашингтоном, будет иметь последствия для глобальной безопасности и определит баланс сил на международной арене.

Напомним, что в следующую пятницу, 15 августа, на Аляске запланирована встреча президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным. По неофициальным данным, к переговорам может присоединиться и президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее мы также информировали, что помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил проведение встречи 15 августа, отметив, что она станет первой после длительной паузы в прямом общении двух президентов. О предстоящих переговорах ранее также объявил Дональд Трамп, подчеркнув важность диалога.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
