Меган Моббс: вибір Трампа вплине на майбутнє світу

Меган Моббс. Фото: WP

Донька спецпредставника президента США по Україні Кіта Келлога, Меган Моббс, виступила із заявою на тлі підготовки зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Вона наголосила, що рішення президента США матиме наслідки не лише для України, а й для безпеки всього вільного світу. Моббс провела історичну паралель, порівнявши цей момент із вибором між політикою Черчилля та Чемберлена.

Про це Меган Моббс написала у власному акаунті на X.

Допис Моббс у X. Фото: скріншот

Донька Келлога про роль Трампа у вирішенні долі світу

"Дедалі очевидніше, що президент Трамп стоїть на роздоріжжі Черчилля та Чемберлена. Його вибір визначить не лише долю України, а й майбутню безпеку Сполучених Штатів та вільного світу", — наголосила Моббс у публікації.

Вона підкреслила, що у нинішній геополітичній ситуації Сполучені Штати мають показати лідерство і захистити демократичні цінності. За її словами, будь-яке рішення, ухвалене Вашингтоном, матиме наслідки для глобальної безпеки та визначить баланс сил на міжнародній арені.

Нагадаємо, що наступної п’ятниці, 15 серпня, на Алясці запланована зустріч президента США Дональда Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним. За неофіційними даними, до переговорів може долучитися і президент України Володимир Зеленський.

Раніше ми також інформували, що помічник російського лідера Юрій Ушаков підтвердив проведення зустрічі 15 серпня, наголосивши, що вона стане першою після тривалої паузи у прямому спілкуванні двох президентів. Про майбутні переговори раніше також оголосив Дональд Трамп, підкресливши важливість діалогу.