Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Донька Келлога назвала наслідки від рішень Трампа щодо війни

Донька Келлога назвала наслідки від рішень Трампа щодо війни

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 23:50
Меган Моббс: вибір Трампа вплине на майбутнє світу
Меган Моббс. Фото: WP

Донька спецпредставника президента США по Україні Кіта Келлога, Меган Моббс, виступила із заявою на тлі підготовки зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Вона наголосила, що рішення президента США матиме наслідки не лише для України, а й для безпеки всього вільного світу. Моббс провела історичну паралель, порівнявши цей момент із вибором між політикою Черчилля та Чемберлена.

Про це Меган Моббс написала у власному акаунті на X.

Реклама
Читайте також:
Донька Келлога назвала наслідки від рішень Трампа щодо війни - фото 1
Допис Моббс у X. Фото: скріншот

Донька Келлога про роль Трампа у вирішенні долі світу

"Дедалі очевидніше, що президент Трамп стоїть на роздоріжжі Черчилля та Чемберлена. Його вибір визначить не лише долю України, а й майбутню безпеку Сполучених Штатів та вільного світу", — наголосила Моббс у публікації.

Вона підкреслила, що у нинішній геополітичній ситуації Сполучені Штати мають показати лідерство і захистити демократичні цінності. За її словами, будь-яке рішення, ухвалене Вашингтоном, матиме наслідки для глобальної безпеки та визначить баланс сил на міжнародній арені.

Нагадаємо, що наступної п’ятниці, 15 серпня, на Алясці запланована зустріч президента США Дональда Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним. За неофіційними даними, до переговорів може долучитися і президент України Володимир Зеленський.

Раніше ми також інформували, що помічник російського лідера Юрій Ушаков підтвердив проведення зустрічі 15 серпня, наголосивши, що вона стане першою після тривалої паузи у прямому спілкуванні двох президентів. Про майбутні переговори раніше також оголосив Дональд Трамп, підкресливши важливість діалогу.

США володимир путін Дональд Трамп Україна Кіт Келлог
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації