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Дональду Трампу вынесут приговор за выплаты Сторми Дэниелс

4 января 2025 08:48
Анастасия Постоенко - Редактор
Дональду Трампу вынесут приговор перед инаугурацией — сядет ли он в тюрьму
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Cheney Orr
Анастасия Постоенко - Редактор

Экс-президент США Дональд Трамп 10 января все таки предстанет перед судом для вынесения приговора по делу о выплате денег Сторми Дэниелс за молчание. Несмотря на признание его виновным по обвинениям, связанным с фальсификацией документации, судья Хуан Мерчан сигнализировал, что приговор не будет предусматривать тюремного заключения. Трамп имеет возможность присутствовать на заседании как лично, так и виртуально.

Об этом сообщает Reuters.

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Судья Хуан Мерчан заявил, что наиболее вероятным решением будет "безусловное освобождение" без содержания под стражей, штрафа или испытательного срока. Это позволит Трампу подать апелляцию, что, по его словам, он и планирует сделать.

Приговор касается выплат в размере 130 тысяч долларов, осуществленных адвокатом Майклом Коэном актрисе Сторми Дэниелс перед выборами 2016 года, чтобы сохранить молчание о ее заявлении об отношениях с Трампом. Сам Трамп отрицает обвинения и называет дело политически мотивированным.

Судья Хуан Мерчан отверг аргументы адвокатов Трампа о закрытии дела из-за его статуса избранного президента и отметил, что отмена приговора присяжных подорвет верховенство права. Он также подчеркнул, что публичные заявления Трампа, которые подрывали доверие к судебной системе, были фактором, который повлиял на его решение.

Характер и история ответчика в отношении верховенства права и судебной власти должны быть учтены. Это не свидетельствует в его пользу", – написал Мерчан.

Другие судебные скандалы вокруг Трампа

Это дело не единственное, которое касается Дональда Трампа. В 2023 году ему было предъявлено обвинение в трех других уголовных производствах, в частности по делам о секретных документах и попытках отмены результатов выборов 2020 года.

После победы Трампа на президентских выборах 2024 года федеральные дела были закрыты, но штатное дело в Джорджии до сих пор остается открытым.

Напомним, недавно стало известно, что Дональд Трамп готовит массштбаный митинг перед инаугурацией.

А президент Гондураса заявила, что действия Трампа могут привести к тому, что США потеряет свои военные базы в их стране.

США суд скандал Дональд Трамп инавгурация

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