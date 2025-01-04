Дональду Трампу винесуть вирок перед інавгурацією — чи сяде він в тюрму

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Cheney Orr

Експрезидент США Дональд Трамп 10 січня все-таки постане перед судом для винесення вироку у справі про виплати грошей Стормі Деніелс за мовчання. Попри визнання його винним за звинуваченнями, пов'язаними з фальсифікацією документації, суддя Хуан Мерчан сигналізував, що вирок не передбачатиме тюремного ув’язнення. Трамп має можливість бути присутнім на засіданні як особисто, так і віртуально.

Про це повідомляє Reuters.

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Суддя Хуан Мерчан заявив, що найбільш імовірним рішенням буде "безумовне звільнення" без утримання під вартою, штрафу чи випробувального терміну. Це дозволить Трампу подати апеляцію, що, за його словами, він і планує зробити.

Вирок стосується виплат у розмірі 130 тисяч доларів, здійснених адвокатом Майклом Коеном акторці Стормі Деніелс перед виборами 2016 року, щоб зберегти мовчання про її заяву щодо стосунків із Трампом. Сам Трамп заперечує звинувачення та називає справу політично мотивованою.

Суддя Хуан Мерчан відкинув аргументи адвокатів Трампа про закриття справи через його статус обраного президента та зазначив, що скасування вироку присяжних підірве верховенство права. Він також підкреслив, що публічні заяви Трампа, які підривали довіру до судової системи, були фактором, який вплинув на його рішення.

"Характер та історія відповідача щодо верховенства права та судової влади повинні бути враховані. Це не свідчить на його користь", – написав Мерчан.

Інші судові скандали довкола Трампа

Ця справа не єдина, яка стосується Дональда Трампа. У 2023 році йому було пред’явлено звинувачення у трьох інших кримінальних провадженнях, зокрема у справах про секретні документи та спроби скасування результатів виборів 2020 року.

Після перемоги Трампа на президентських виборах 2024 року федеральні справи були закриті, але штатна справа у Джорджії досі залишається відкритою.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Дональд Трамп готує масштабний мітинг перед інавгурацією.

А президентка Гондурасу заявила, що дії Трампа можуть призвести до того, що США втратить свої військові бази у їхній країні.