Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Дональд Трамп проведет турнир UFC в Белом доме на свое 80-летие

Дональд Трамп проведет турнир UFC в Белом доме на свое 80-летие

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 08:19
Трамп подтвердил дату боев UFC в Белом доме
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Aaron Schwartz

Президент США Дональд Трамп во время выступления на военно-морской базе Норфолк, посвященном 250-летию ВМС США, объявил, что турнир по смешанным единоборствам UFC пройдет на территории Белого дома 14 июня следующего года. Эта дата неслучайна, ведь именно в этот день глава США будет праздновать свой юбилей 80 лет.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама
Читайте также:

Трамп хочет устроить бои UFC в Белом доме в 2026 году

Еще в июле Трамп анонсировал проведение чемпионата UFC в Белом доме в 2026 году, однако тогда точная дата была неизвестна. Теперь президент подтвердил, что турнир состоится именно на его день рождения.

У Дональда Трампа давние дружеские отношения с президентом UFC Дэйной Уайтом, которого неоднократно называл своим близким другом. Уайт, со своей стороны, заявил в комментарии Sports Business Journal, что после события UFC профинансирует восстановление газона Белого дома, выделив на это 700 тысяч долларов.

Трамп является давним поклонником UFC и часто посещает бои. В частности, последний раз он побывал на турнире в июне этого года в Нью-Джерси. Их сотрудничество с Уайтом началось еще в 2000 году, когда казино Трампа "Тадж-Махал" в Атлантик-Сити было одной из немногих американских площадок, которые соглашались проводить турниры UFC в тот период.

Напомним, в западных СМИ появилась информация, что Дональд Трамп, вероятно, сократит прием беженцев в США в 2026 году.

Также Дональд Трамп сделал скандальное заявление о причинах проигрыша войны во Вьетнаме.

США Дональд Трамп День рождения Белый дом UFC
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации