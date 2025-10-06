Трамп подтвердил дату боев UFC в Белом доме

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Aaron Schwartz

Президент США Дональд Трамп во время выступления на военно-морской базе Норфолк, посвященном 250-летию ВМС США, объявил, что турнир по смешанным единоборствам UFC пройдет на территории Белого дома 14 июня следующего года. Эта дата неслучайна, ведь именно в этот день глава США будет праздновать свой юбилей 80 лет.

Об этом сообщает Reuters.

Еще в июле Трамп анонсировал проведение чемпионата UFC в Белом доме в 2026 году, однако тогда точная дата была неизвестна. Теперь президент подтвердил, что турнир состоится именно на его день рождения.

У Дональда Трампа давние дружеские отношения с президентом UFC Дэйной Уайтом, которого неоднократно называл своим близким другом. Уайт, со своей стороны, заявил в комментарии Sports Business Journal, что после события UFC профинансирует восстановление газона Белого дома, выделив на это 700 тысяч долларов.

Трамп является давним поклонником UFC и часто посещает бои. В частности, последний раз он побывал на турнире в июне этого года в Нью-Джерси. Их сотрудничество с Уайтом началось еще в 2000 году, когда казино Трампа "Тадж-Махал" в Атлантик-Сити было одной из немногих американских площадок, которые соглашались проводить турниры UFC в тот период.

