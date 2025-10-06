Відео
Головна Новини дня Дональд Трамп проведе турнір UFC у Білому домі на своє 80-річчя

Дональд Трамп проведе турнір UFC у Білому домі на своє 80-річчя

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 08:19
Трамп підтвердив дату боїв UFC у Білому домі
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Aaron Schwartz

Президент США Дональд Трамп під час виступу на військово-морській базі Норфолк, присвяченому 250-річчю ВМС США, оголосив, що турнір зі змішаних єдиноборств UFC пройде на території Білого дому 14 червня наступного року. Ця дата невипадкова, адже саме цього дня глава США святкуватиме свій ювілей 80 років.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Трамп хоче влаштувати бої UFC у Білому домі в 2026 році

Ще в липні Трамп анонсував проведення чемпіонату UFC у Білому домі у 2026 році, однак тоді точна дата була невідома. Тепер президент підтвердив, що турнір відбудеться саме на його день народження.

Дональд Трамп має давні дружні стосунки з президентом UFC Дейною Вайтом, якого неодноразово називав своїм близьким другом. Вайт, зі свого боку, заявив у коментарі Sports Business Journal, що після події UFC профінансує відновлення газону Білого дому, виділивши на це 700 тисяч доларів.

Трамп є давнім прихильником UFC і часто відвідує бої. Зокрема, останній раз він побував на турнірі в червні цього року в Нью-Джерсі. Їхня співпраця з Вайтом розпочалася ще у 2000 році, коли казино Трампа "Тадж-Махал" в Атлантик-Сіті було одним із небагатьох американських майданчиків, які погоджувалися проводити турніри UFC у той період.

Нагадаємо, у західних ЗМІ з'явилась інформація, що Дональд Трамп, ймовірно, скоротить прийом біженців до США у 2026 році. 

Також Дональд Трамп зробив скандальну заяву про причини програшу війни у В'єтнамі.

 

США Дональд Трамп День народження Білий дім UFC
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
