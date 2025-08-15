Видео
Главная Новости дня Дональд Трамп прибыл на встречу с Путиным

Дональд Трамп прибыл на встречу с Путиным

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 21:30
Переговоры на Аляске — Дональд Трамп прилетел в Анкоридж
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прибыл на Аляску, где должна состояться его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. Его самолет уже приземлился в Анкоридже.

Об этом сообщает Sky News.

Читайте также:

Самолет Трампа приземлился на Аляске

Как сообщают американские СМИ, Трамп только что приземлился на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске на борту президентского самолета.

Літак Трампа приземлився у Анкориджі
Момент приземления самолета Дональда Трампа на Аляске. Фото: кадр из видео

Изменение формата встречи Трампа и Путина

За считанные минуты до саммита на Аляске в Белом доме заявили о том, что разговор тет-а-тет между Путиным и Трампом не состоится. Теперь они встретятся в формате "три на три" — в переговорах примут участие государственный секретарь США Марко Рубио и главный переговорщик Трампа Стив Уиткофф.

Напомним, накануне Дональд Трамп озвучил свои ожидания от разговора с Путиным и предупредил, в каком случае готов прекратить переговоры.

Кроме того, президент США сделал заявление о немедленном прекращении огня в Украине сразу после саммита.

Автор:
Мария Коробова
