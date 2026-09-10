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Главная Новости дня Доказательств нет: адвокат Юрченко выступил в ВАКС

Доказательств нет: адвокат Юрченко выступил в ВАКС

Ua ru
10 сентября 2026 18:31
Эксклюзив
Дело Юрченко в ВАКС: адвокат заявил об отсутствии доказательств
Александр Юрченко. Фото: Александр Юрченко/Facebook

Защита народного депутата Александра Юрченко заявила в Высшем антикоррупционном суде, что прокуратура не представила достаточных доказательств для вынесения обвинительного приговора. Адвокат Павел Теслюк утверждает, что позиция стороны обвинения в значительной степени основана на предположениях.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова.

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Защита заявила об отсутствии прямых доказательств

Павел Теслюк заявил журналистке Новини.LIVE в ВАКС, что у Александра Юрченко и другого фигуранта дела Ивана Фищенко не обнаружили ни одной купюры из средств, получение которых им инкриминируется.

Адвокат также настаивает, что уголовное производство стало результатом спланированной провокации со стороны НАБУ. В связи с этим он считает доказательства, полученные в ходе соответствующей операции, недопустимыми.

Напомним, что расследование дела продолжается с 2020 года, тогда детектив НАБУ представился представителем иностранной компании, которая якобы планировала построить в Украине предприятие по переработке отходов. Народному депутату Александру Юрченко предъявили обвинения в получении неправомерной выгоды, а также в подстрекательстве к её предоставлению народным депутатам — членам комитета Верховной Рады.

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Прокурор САП просит суд назначить Александру Юрченко 11 лет лишения свободы. Кроме того, обвинение настаивает на трехлетнем запрете занимать должности в органах государственной власти и конфискации имущества.

Новини.LIVE сообщали, что народный депутат, в свою очередь, своей вины не признает. Он отрицает, что предлагал передать ему деньги или получал неправомерную выгоду. А также сообщил, что согласился встретиться с представителем якобы иностранной компании, поскольку воспринимал его как потенциального инвестора.

Мы писали, что следующее заседание ВАКС запланировано на 11 сентября. В ходе него ожидается завершение судебных прений и последнее слово Александра Юрченко. Оглашение приговора по делу запланировано на 15 сентября.

НАБУ суд Александр Юрченко нардепы ВАКС
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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