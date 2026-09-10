Справа Юрченка у ВАКС: адвокат заявив про відсутність доказів

Олександр Юрченко. Фото: Олександр Юрченко/Facebook

Захист народного депутата Олександра Юрченка заявив у Вищому антикорупційному суді, що прокуратура не надала достатніх доказів для обвинувального вироку. Адвокат Павло Теслюк стверджує, що позиція сторони обвинувачення значною мірою побудована на припущеннях.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

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Захист заявив про відсутність прямих доказів

Павло Теслюк заявив журналістці Новини.LIVE у ВАКС, що у Олександра Юрченка та іншого фігуранта справи Івана Фіщенка не виявили жодної купюри з коштів, отримання яких їм інкримінують.

Адвокат також наполягає, що кримінальне провадження стало результатом спланованої провокації з боку НАБУ. Через це він вважає докази, отримані під час відповідної операції, недопустимими.

Нагадаємо, що розслідування справи триває з 2020 року, тоді детектив НАБУ, представився представником іноземної компанії, що нібито планувала побудувати в Україні підприємство з переробки відходів. Народному депутату Олександру Юрченку висунули обвинувачення в отриманні неправомірної вигоди, а також у підбурюванні до її надання народним депутатам — членам комітету Верховної Ради.

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Прокурор САП просить суд призначити Олександру Юрченку 11 років ув’язнення. Крім того, обвинувачення наполягає на трирічній забороні обіймати посади в органах державної влади та конфіскації майна.

Новини.LIVE інформували, що нардеп, в свою чергу, власної провини не визнає. Він заперечує, що пропонував передати йому гроші або отримував неправомірну вигоду. А також повідомив, що погодився зустрітися з представником нібито іноземної компанії, оскільки сприймав його як потенційного інвестора.

Ми писали, що наступне засідання ВАКС заплановане на 11 вересня. Під час нього очікується завершення судових дебатів та останнє слово Олександра Юрченка. Оголошення вироку у справі заплановане на 15 вересня.