28 лет с момента подписания Договора о дружбе между Украиной и Россией — что известно

Тогдашние президент России Борис Ельцин и лидер Украины Леонид Кучма. Фото: росСМИ

С даты подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией прошло 28 лет. Украина прекратила действие документа в 2018 году.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о подписанном документе.

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О чем говорится в Договоре

В соглашении закреплялись:

принцип стратегического партнерства;

признание нерушимости существующих границ;

уважение к территориальной целостности;

взаимные обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Этот договор отменял действие соглашения, заключенного между УССР и РСФСР в 1990 году, которое основывалось на принципах взаимного признания суверенитета, закрепленного в соответствующих декларациях обоих государств.

Соглашение подписали в Киеве 31 мая 1997 года президент Украины Леонид Кучма и президент России Борис Ельцин.

"Высокие Договаривающиеся Стороны в соответствии с положениями Устава ООН и обязательств по Заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ", — говорилось в договоре.

Ратификация документа

В Украине договор был ратифицирован 14 января 1998 года Законом "О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией".

Законопроект представил в парламенте министр иностранных дел Геннадий Удовенко, а на заседании присутствовал почти весь состав правительства.

А в РФ 25 декабря 1998 года Государственная дума Федерального собрания приняла постановление о принятии федерального закона. Его направили в Совет Федерации, который ратифицировал договор.

Прекращение действия договора

СНБО 6 сентября 2018 года принял решение поддержать предложение МИД Украины о прекращении действия договора.

А 17 сентября украинский лидер подписал Указ. Уже 6 декабря того же года Верховная Рада прекратила действие договора.

Напомним, 28 мая Россия предложила Украине провести второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня.

А представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Украина открыта к любым форматам переговоров, но из РФ систематически поступают противоречивые сигналы.