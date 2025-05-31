28 років з моменту підписання Договору про дружбу між Україною та Росією — що відомо

Договір про дружбу з Росією — з дати підписання минуло 28 років
З дати підписання Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією минуло 28 років. Україна припинила дію документа у 2018 році.
Новини.LIVE розповідають, що відомо про підписаний документ.
Про що йдеться в Договорі
В угоді закріплювалися:
- принцип стратегічного партнерства;
- визнання непорушності наявних кордонів;
- повага до територіальної цілісності;
- взаємні зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці один одного.
Цей договір скасовував чинність угоди, укладеної між УРСР та РРФСР у 1990 році, яка ґрунтувалася на засадах взаємного визнання суверенітету, закріпленого у відповідних деклараціях обох держав.
Угоду підписали в Києві 31 травня 1997 року президент України Леонід Кучма та президент Росії Борис Єльцин.
"Високі Договірні Сторони відповідно до положень Статуту ООН і зобовʼязань по Заключному акту Наради з безпеки і співробітництва в Європі поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів", — йшлося в договорі.
Ратифікація документа
В Україні договір було ратифіковано 14 січня 1998 року Законом "Про ратифікацію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією".
Законопроєкт представив у парламенті міністр закордонних справ Геннадій Удовенко, а на засіданні був присутній майже весь склад уряду.
А у РФ 25 грудня 1998 року Державна дума Федерального зібрання прийняла постанову про прийняття федерального закону. Його скерували до Ради Федерації, яка ратифікувала догорів.
Припинення дії договору
РНБО 6 вересня 2018 року ухвалила рішення підтримати пропозицію МЗС України щодо припинення дії договору.
А 17 вересня український лідер підписав Указ. Вже 6 грудня того ж року Верховна Рада припинила дію договору.
Нагадаємо, 28 травня Росія запропонувала Україні провести другий раунд переговорів у Стамбулі 2 червня.
А речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Україна відкрита до будь-яких форматів переговорів, але з РФ систематично надходять суперечливі сигнали.
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