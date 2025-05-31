28 років з моменту підписання Договору про дружбу між Україною та Росією — що відомо

Тодішні президент Росії Борис Єльцин і лідер України Леонід Кучма. Фото: росЗМІ

З дати підписання Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією минуло 28 років. Україна припинила дію документа у 2018 році.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про підписаний документ.

Реклама

Читайте також:

Про що йдеться в Договорі

В угоді закріплювалися:

принцип стратегічного партнерства;

визнання непорушності наявних кордонів;

повага до територіальної цілісності;

взаємні зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці один одного.

Цей договір скасовував чинність угоди, укладеної між УРСР та РРФСР у 1990 році, яка ґрунтувалася на засадах взаємного визнання суверенітету, закріпленого у відповідних деклараціях обох держав.

Угоду підписали в Києві 31 травня 1997 року президент України Леонід Кучма та президент Росії Борис Єльцин.

"Високі Договірні Сторони відповідно до положень Статуту ООН і зобовʼязань по Заключному акту Наради з безпеки і співробітництва в Європі поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів", — йшлося в договорі.

Ратифікація документа

В Україні договір було ратифіковано 14 січня 1998 року Законом "Про ратифікацію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією".

Законопроєкт представив у парламенті міністр закордонних справ Геннадій Удовенко, а на засіданні був присутній майже весь склад уряду.

А у РФ 25 грудня 1998 року Державна дума Федерального зібрання прийняла постанову про прийняття федерального закону. Його скерували до Ради Федерації, яка ратифікувала догорів.

Припинення дії договору

РНБО 6 вересня 2018 року ухвалила рішення підтримати пропозицію МЗС України щодо припинення дії договору.

А 17 вересня український лідер підписав Указ. Вже 6 грудня того ж року Верховна Рада припинила дію договору.

Нагадаємо, 28 травня Росія запропонувала Україні провести другий раунд переговорів у Стамбулі 2 червня.

А речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Україна відкрита до будь-яких форматів переговорів, але з РФ систематично надходять суперечливі сигнали.