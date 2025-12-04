Видео
Главная Новости дня Дочери Путина предложили приехать в Киев — какая реакция

Дочери Путина предложили приехать в Киев — какая реакция

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 10:16
Дочери Путина предложили приехать в Киев в качестве ПВО
Дочь Путина Лиза. Фото: кадр из видео

Дочери российского диктатора Владимира Путина Лизе предложили приехать в Киев и выступить как противовоздушная оборона. Девушка подчеркнула, что никак не может помочь.

Комментарий у дочери российского диктатора взял журналист ТСН Дмитрий Святненко.

Читайте также:

Дочери Путина предложили быть ПВО

Журналист отметил, что дочь Путина может приехать в Киев и выступить как ПВО, лучше любых систем Patriot. Кроме того, он отметил, что она может осуществить поездку в Покровск Донецкой области, чтобы прекратилась война России против Украины.

"Ну вы представляете, как я сейчас поеду?" — спросила Лиза.

Дмитрий Святненко отметил, что готов приобрести ей билет на самолет.

"Я, к сожалению, никак не могу помочь. Мне очень жаль. Я уже, мне кажется, достаточно с вами поговорила. Мне действительно очень жаль, что так все происходит. Я, к сожалению, не ответственна за эту ситуацию. Я рада, что вы набрались смелости подойти ко мне, пообщаться, но, к сожалению, ничем не могу вам помочь. Желаю вам хорошего вечера. До встречи", — добавила девушка.

Напомним, журналист задал несколько вопросов дочери российского диктатора. Известно, что она работает в одной из картинных галерей в Париже.

Ранее СМИ показали фото сыновей Путина и бывшей гимнастки Алины Кабаевой.

война владимир путин дети россияне Украина Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
