Дочери Путина предложили приехать в Киев в качестве ПВО

Дочери российского диктатора Владимира Путина Лизе предложили приехать в Киев и выступить как противовоздушная оборона. Девушка подчеркнула, что никак не может помочь.

Комментарий у дочери российского диктатора взял журналист ТСН Дмитрий Святненко.

Дочери Путина предложили быть ПВО

Журналист отметил, что дочь Путина может приехать в Киев и выступить как ПВО, лучше любых систем Patriot. Кроме того, он отметил, что она может осуществить поездку в Покровск Донецкой области, чтобы прекратилась война России против Украины.

"Ну вы представляете, как я сейчас поеду?" — спросила Лиза.

Дмитрий Святненко отметил, что готов приобрести ей билет на самолет.

"Я, к сожалению, никак не могу помочь. Мне очень жаль. Я уже, мне кажется, достаточно с вами поговорила. Мне действительно очень жаль, что так все происходит. Я, к сожалению, не ответственна за эту ситуацию. Я рада, что вы набрались смелости подойти ко мне, пообщаться, но, к сожалению, ничем не могу вам помочь. Желаю вам хорошего вечера. До встречи", — добавила девушка.

Напомним, журналист задал несколько вопросов дочери российского диктатора. Известно, что она работает в одной из картинных галерей в Париже.

