Доньці Путіна запропонували приїхати до Києва як ППО

Донька Путіна Ліза. Фото: кадр з відео

Доньці російського диктатора Володимира Путіна Лізі запропонували приїхати до Києва та виступити як протиповітряна оборона. Дівчина наголосила, що ніяк не може допомогти.

Коментар у доньки російського диктатора взяв журналіст ТСН Дмитро Святненко.

Доньці Путіна запропонували бути ППО

Журналіст наголосив, що донька Путіна може приїхати до Києва та виступити як ППО, краще будь-яких систем Patriot. Крім того, він зауважив, що вона може здійснити поїзду в Покровськ Донецької області, аби припинилася війна Росії проти України.

"Ну ви уявляєте, як я зараз поїду?" — запитала Ліза.

Дмитро Святненко зауважив, що готовий придбати їй квиток на літак.

"Я, на жаль, ніяк не можу допомогти. Мені дуже жаль. Я вже, мені здається, достатньо з вами поговорила. Мені дійсно дуже жаль, що так все відбувається. Я, на жаль, не відповідальна за цю ситуацію. Я рада, що ви набралися смілості підійти до мене, поспілкуватися, але, на жаль, нічим не можу вам допомогти. Бажаю вам хорошого вечора. До зустрічі", — додала дівчина.

Нагадаємо, журналіст поставив декілька запитань доньці російського диктатора. Відомо, що вона працює в одній із картинних галерей у Парижі.

