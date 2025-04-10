48 фигурантов дел о коррупции мобилизовались в армию

Молоток судьи. Иллюстрационное фото: открытые источники

48 человек, которые фигурируют в делах о коррупции, добровольно пошли на службу в Вооруженные силы Украины. Это произошло после того, как обвинительные акты в отношении них были переданы в суд.

Об этом сообщили в САП в четверг, 10 апреля.

Реклама

Читайте также:

Пост САП. Фото: скриншот

48 фигурантов дел о коррупции мобилизовались

"К сожалению, мобилизация обвиняемых по делам САП и НАБУ стала одним из актуальных и популярных методов избежания уголовной ответственности", — говорится в сообщении.

Кроме того, указано, что сейчас 48 человек именно после направления в суд обвинительных актов по собственной инициативе мобилизовались в ВСУ.

В связи с чем рассмотрение дел остановлено, а сроки привлечения к ответственности истекают, что увеличивает вероятность избежания наказания.

Напомним, ранее адвокат Насирова подал ходатайство о приостановлении уголовного производства. Объяснили это тем, что бывший чиновник добровольно мобилизовался в ВСУ.

После того, как информация о том, что бывший чиновник присоединился к армии появилась в сети, в ВСУ отменили приказ о мобилизации экс-главы Госфискальной службы. По данному факту начали расследование.