48 фігурантів справ про корупцію мобілізувалися в армію

Молоток судді. Ілюстраційне фото: відкриті джерела

48 осіб, які фігурують у справах про корупцію, добровільно пішли на службу до Збройних сил України. Це сталося після того, як обвинувальні акти щодо них було передано до суду.

Про це повідомили в САП в четвер, 10 квітня.

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48 фігурантів справ про корупцію мобілізувалися

"На жаль, мобілізація обвинувачених у справах САП та НАБУ стала одним з актуальних та популярних методів уникнення кримінальної відповідальності", — говориться у повідомленні.

Крім того, зазначено, що наразі 48 осіб саме після направлення до суду обвинувальних актів за власною ініціативою мобілізувались до ЗСУ.

Внаслідок чого розгляд справ зупинено, а строки притягнення до відповідальності спливають, що збільшує ймовірність уникнення покарання.

Нагадаємо, раніше адвокат Насірова подав клопотання про зупинення кримінального провадження. Пояснили це тим, що колишній посадовець добровільно мобілізувався у ЗСУ.

Після того, як інформація про те, що колишній посадовець долучився до армії, з'явилась в мережі, у ЗСУ скасували наказ про мобілізацію ексочільника Держфіскальної служби. За цим фактом розпочали розслідування.