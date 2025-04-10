48 фігурантів справ про корупцію мобілізувалися в армію

До ЗСУ мобілізувалися 48 обвинувачених у справах про корупцію
48 осіб, які фігурують у справах про корупцію, добровільно пішли на службу до Збройних сил України. Це сталося після того, як обвинувальні акти щодо них було передано до суду.
Про це повідомили в САП в четвер, 10 квітня.
48 фігурантів справ про корупцію мобілізувалися
"На жаль, мобілізація обвинувачених у справах САП та НАБУ стала одним з актуальних та популярних методів уникнення кримінальної відповідальності", — говориться у повідомленні.
Крім того, зазначено, що наразі 48 осіб саме після направлення до суду обвинувальних актів за власною ініціативою мобілізувались до ЗСУ.
Внаслідок чого розгляд справ зупинено, а строки притягнення до відповідальності спливають, що збільшує ймовірність уникнення покарання.
Нагадаємо, раніше адвокат Насірова подав клопотання про зупинення кримінального провадження. Пояснили це тим, що колишній посадовець добровільно мобілізувався у ЗСУ.
Після того, як інформація про те, що колишній посадовець долучився до армії, з'явилась в мережі, у ЗСУ скасували наказ про мобілізацію ексочільника Держфіскальної служби. За цим фактом розпочали розслідування.
Читайте Новини.LIVE!