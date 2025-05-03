Изменение таблички на могиле УПА - не исключается след РФ

Новая табличка на могиле УПА. Фото: zlubaczowa.pl

В Польше на братской могиле воинов Украинской повстанческой армии в Монастыре возле Верхрат неизвестные совершили вандализм. Заместитель министра культуры Украины Андрей Наджос отметил, что страны не исключают российского следа.

Об этом пишет Укринформ в субботу, 3 мая.

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По словам Наджоса, установление новой незаконной таблички на могиле УПА совпало с началом эксгумации тел в Пужниках. Сейчас табличку демонтировали.

"Когда мы общались с польскими коллегами, не исключали так называемого российского следа в этой всей истории для того, чтобы сорвать эти работы, испортить вообще атмосферу и ход подготовки к этим работам", — сказал он.

Напомним, министры культуры Украины и Польши выступили с совместным заявлением, в котором осудили такие незаконные действия на могиле УПА.

Известно, что на памятнике вместо трезубца появился христианский крест.