Зміна таблички на могилі УПА — не виключається слід РФ

Нова табличка на могилі УПА. Фото: zlubaczowa.pl

У Польщі на братській могилі воїнів Української повстанської армії у Монастирі біля Верхрат невідомі скоїли вандалізм. Заступник міністра культури України Андрій Наджос зазначив, що країни не виключають російського сліду.

Про це пише Укрінформ у суботу, 3 травня.

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За словами Наджоса, встановлення нової незаконної таблички на могилі УПА збіглося з початком ексгумації тіл в Пужниках. Наразі табличку демонтували.

"Коли ми спілкувалися із польськими колегами, не виключали так званого російського сліду в цій всій історії для того, щоб зірвати ці роботи, зіпсувати взагалі атмосферу і хід підготовки до цих робіт", — сказав він.

Нагадаємо, міністри культури України та Польщі виступили зі спільною заявою, в якій засудили такі незаконні дії на могилі УПА.

Відомо, що на пам'ятнику замість тризуба з'явився християнський хрест.