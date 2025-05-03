Зміна таблички на могилі УПА — не виключається слід РФ

До вандалізму на могилі УПА може бути причетна РФ — деталі
У Польщі на братській могилі воїнів Української повстанської армії у Монастирі біля Верхрат невідомі скоїли вандалізм. Заступник міністра культури України Андрій Наджос зазначив, що країни не виключають російського сліду.
Про це пише Укрінформ у суботу, 3 травня.
Вандалізм на могилі УПА в Польщі
За словами Наджоса, встановлення нової незаконної таблички на могилі УПА збіглося з початком ексгумації тіл в Пужниках. Наразі табличку демонтували.
"Коли ми спілкувалися із польськими колегами, не виключали так званого російського сліду в цій всій історії для того, щоб зірвати ці роботи, зіпсувати взагалі атмосферу і хід підготовки до цих робіт", — сказав він.
Нагадаємо, міністри культури України та Польщі виступили зі спільною заявою, в якій засудили такі незаконні дії на могилі УПА.
Відомо, що на пам'ятнику замість тризуба з'явився християнський хрест.
Читайте Новини.LIVE!