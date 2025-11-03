Видео
Видео

В Украину приезжают трудовые мигранты — из какой страны


Дата публикации 3 ноября 2025 18:56
обновлено: 19:13
В Украину прибывают трудовые мигранты — Пендзин назвал, из какой страны
Мужчина работает. Фото иллюстративное: Pexels

Исполнительный директор и эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что в Украину уже прибывают трудовые мигранты. В частности, речь идет о людях из Бангладеша.

Об этом Олег Пендзин рассказал в эфире День.LIVE в понедельник, 3 ноября.

Читайте также:

Трудовые мигранты в Украине

"Для гражданских специальностей является большим барьером вопрос безопасности. Пока в Украине не завершилась активная фаза боевых действий, говорить о достаточно большом объеме мигрантов вряд ли нужно", — отметил Пендзин.

По его словам, дефицит рабочей силы уже заставляет предприятия привлекать работников из-за рубежа. Он привел один из примеров — на Закарпатье работает деревообрабатывающее предприятие, где 150 работников из Бангладеша.

"Это свидетельствует, что в условиях острого дефицита кадров, прежде всего низкоквалифицированных, в Украине формируется запрос на иностранных трудовых мигрантов", — говорит Пендзин.

Исполнительный директор и эксперт экономического дискуссионного клуба отметил, что следует четко понимать, что трудовая миграция несет за собой не только положительные последствия, но и бытовые риски, с которыми уже сталкиваются страны ЕС.

Напомним, глава Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник заявил, что после войны в Украине будет острый дефицит рабочей силы.

Ранее заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин прокомментировал возможный приток мигрантов в Украину.

война работа Украина мигранты Бангладеш Олег Пендзин
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
