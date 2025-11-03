До України прибувають трудові мігранти — Пендзин назвав, з якої країни

До України приїжджають трудові мігранти — з якої країни
Виконавчий директор та експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що до України вже прибувають трудові мігранти. Зокрема, йдеться про людей з Бангладешу.
Про це Олег Пендзин розповів в ефірі День.LIVE у понеділок, 3 листопада.
Трудові мігранти в Україні
"Для цивільних спеціальностей є великим барʼєром безпекове питання. Поки в Україні не завершилася активна фаза бойових дій, говорити про достатньо великий обсяг мігрантів навряд чи потрібно", — зазначив Пендзин.
За його словами, дефіцит робочої сили вже змушує підприємства залучати працівників з-за кордону. Він навів один з прикладів — на Закарпатті працює деревообробне підприємство, де 150 працівників із Бангладешу.
"Це свідчить, що в умовах гострого дефіциту кадрів, насамперед низькокваліфікованих, в Україні формується запит на іноземних трудових мігрантів", — каже Пендзин.
Виконавчий директор та експерт економічного дискусійного клубу зауважив, що варто чітко розуміти, що трудова міграція несе за собою не лише позитивні наслідки, а й побутові ризики, з якими вже стикаються країни ЄС.
Нагадаємо, глава Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник заявив, що після війни в Україні буде гострий дефіцит робочої сили.
Раніше заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін прокоментував можливий приплив мігрантів до України.
