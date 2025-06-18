В Украину вернулись первые пострадавшие в ДТП во Франции

Транспортировка пострадавших. Фото: Департамент консульской службы МИД Украины

Вечером 17 июня в Украину прибыла первая группа украинских подростков и сопровождающих лиц, пострадавших в результате масштабного ДТП во Франции, которое произошло 13 июня. Несколько пострадавших до сих пор находятся в больницах.

Об этом сообщил Департамент консульской службы МИД Украины.

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Возвращение стало возможным благодаря слаженной координации со стороны украинских дипломатов во Франции, Австрии, а также представительства МИД в Ужгороде. Консулы были постоянно на связи с врачами, организовывали логистику, сопровождение и оказывали помощь на всех этапах эвакуации.

В состав первой группы вошли 40 человек, среди которых подростки и взрослые, которые сопровождали группу во время поездки. Транспортировка осуществлялась по железной дороге при содействии Укрзализныци, а также железнодорожников Франции и Австрии.

В МИД Украины выразили благодарность всем, кто присоединился к спасению, лечению и возвращению украинцев: французским, австрийским и украинским медикам, спасателям, полиции, волонтерам, украинским общинам за рубежом, франко-украинским ассоциациям, представителям ГСЧС в Закарпатской области, а также областным властям Закарпатья и Буковины.

Сколько людей еще находятся в больницах

Сейчас во французских больницах остаются еще девять граждан Украины, которые продолжают лечение. Консулы остаются с ними на связи и контролируют ситуацию. В МИД пожелали им скорейшего выздоровления и возвращения домой.

Напомним, 13 июня во французском департаменте Сарт произошло смертельное ДТП. Автобус, перевозивший группу украинских подростков, перевернулся, погибли четыре человека, 11 получили серьезные травмы.

Известно, что водителя автобуса будут судить, его напарника отпустили, поскольку он не был за рулем в тот момент. Журналисты сообщили, что оба водителя не были под действием алкоголя или наркотических веществ.