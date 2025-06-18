До України повернулися перші постраждалі у ДТП у Франції

Транспортування постраждалих. Фото: Департамент консульської служби МЗС України

Увечері 17 червня до України прибула перша група українських підлітків та супроводжуючих осіб, які постраждали внаслідок масштабної ДТП у Франції, що сталася 13 червня. Декілька постраждалих досі перебувають в лікарнях.

Про це повідомив Департамент консульської служби МЗС України.

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Повернення стало можливим завдяки злагодженій координації з боку українських дипломатів у Франції, Австрії, а також представництва МЗС в Ужгороді. Консули були постійно на зв’язку з лікарями, організовували логістику, супровід та надавали допомогу на всіх етапах евакуації.

До складу першої групи увійшли 40 осіб, серед яких є підлітки та дорослі, які супроводжували групу під час поїздки. Транспортування здійснювалося залізницею за сприяння Укрзалізниці, а також залізничників Франції та Австрії.

У МЗС України висловили подяку всім, хто долучився до порятунку, лікування та повернення українців: французьким, австрійським і українським медикам, рятувальникам, поліції, волонтерам, українським громадам за кордоном, франко-українським асоціаціям, представникам ДСНС у Закарпатській області, а також обласній владі Закарпаття й Буковини.

Скільки людей ще перебувають в лікарнях

Наразі у французьких лікарнях залишаються ще дев'ятеро громадян України, які продовжують лікування. Консули залишаються з ними на зв’язку та контролюють ситуацію. У МЗС побажали їм якнайшвидшого одужання та повернення додому.

Нагадаємо, 13 червня, у французькому департаменті Сарт сталася смертельна ДТП. Автобус, що перевозив групу українських підлітків перевернувся, загинуло четверо осіб, 11 отримали серйозні травми.

Відомо, що водія автобуса судитимуть, його напарника відпустили, оскільки він не був за кермом у той момент. Журналісти повідомили, що обидва водії не були під дією алкоголю чи наркотичних речовин.