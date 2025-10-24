Видео
СБУ направила в суд дело Молчанова — что известно

СБУ направила в суд дело Молчанова — что известно

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 17:23
обновлено: 17:44
В суд передали дело Кирила Молчанова, пропагандиста пула Медведчука - подробности
Кирилл Молчанов. Фото: СБУ

По материалам Службы безопасности Украины (СБУ) в суд направлен обвинительный акт против медиасоратника Виктора Медведчука — "политэксперта" Кирилла Молчанова. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества за государственную измену и оправдание вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в пятницу, 24 октября.

Читайте также:

Обвинения против Молчанова

В расследовании установлены факты его участия в пророссийских медийных проектах и информационных диверсиях в пользу спецслужб РФ. Расследование показало, что Кирилл Молчанов после начала полномасштабного вторжения выехал в Москву и стал участником кремлевских медийных проектов "Другая Украина" и "Голос Европы".

По данным следствия, он через Telegram-каналы и YouTube распространял фейки о ситуации в Украине, призывал к сворачиванию поддержки нашего государства и организовывал акции под флагами пророссийской пропаганды в странах-партнерах Украины. Сейчас против него выдвинуто обвинение по нескольким статьям, среди которых государственная измена, организация информационной деятельности на стороне страны-агрессора и оправдание вооруженной агрессии.

"Фигурант обвиняется в проведении информдиверсий против Украины по заказу ФСБ и внешней разведки России", — сообщили в СБУ.

В ведомстве отметили, что обвинительный акт направлен в суд по трем статьям Уголовного кодекса Украины: госизмена, информационное сотрудничество с агрессором и оправдание агрессии. Также продолжается процесс координации с прокуратурой по конфискации имущества подозреваемого. 

Напомним, что сотрудники СБУ разоблачили 12 приспешников Виктора Медведчука, среди которых был Кирилл Молчанов. По заданию России они осуществляли информационные атаки против Украины.

Ранее мы также информировали, что начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что не жалеет об обмене Медведчука, поскольку, по его словам, этот человек не нужен Украине.

Виктор Медведчук СБУ дезинформация фейки ФСБ
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
