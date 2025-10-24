До суду передали справу Кирила Молчанова, пропагандиста пула Медведчука — подробиці

Кирило Молчанов. Фото: СБУ

За матеріалами Служби безпеки України (СБУ), до суду скеровано обвинувальний акт проти медіа-соратника Віктора Медведчука — "політексперта" Кирила Молчанова. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна за державну зраду та виправдовування збройної агресії РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ у п'ятницю, 24 жовтня.

Обвинувачення проти Молчанова

У розслідуванні встановлено факти його участі у проросійських медійних проєктах і інформаційних диверсіях на користь спецслужб РФ. Розслідування показало, що Кирило Молчанов після початку повномасштабного вторгнення виїхав до Москви і став учасником кремлівських медійних проєктів "Другая Украина" та "Голос Європи".

За даними слідства, він через Telegram-канали й YouTube поширював фейки про ситуацію в Україні, закликав до згортання підтримки нашої держави й організовував акції під прапорами проросійської пропаганди в країнах-партнерах України. Наразі проти нього висунуто звинувачення за кількома статтями, серед яких державна зрада, організація інформаційної діяльності на боці країни-агресора та виправдовування збройної агресії.

"Фігурант обвинувачується у проведенні інформдиверсій проти України на замовлення ФСБ та зовнішньої розвідки Росії", — повідомили в СБУ.

У відомстві зазначили, що обвинувальний акт скеровано до суду за трьома статтями Кримінального кодексу України: держзрада, інформаційна співпраця з агресором та виправдовування агресії. Також триває процес координації з прокуратурою щодо конфіскації майна підозрюваного.

Нагадаємо, що співробітники СБУ викрили 12 поплічників Віктора Медведчука, серед яких був Кирило Молчанов. За завданням Росії вони здійснювали інформаційні атаки проти України.

Раніше ми також інформували, що начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що не шкодує про обмін Медведчука, оскільки, за його словами, ця людина не потрібна Україні.