Официальный самолет правительства РФ тайно посетил США

Самолет правительства РФ RA-96023. Фото: airhistory.net

В США прибыл российский самолет Ил-96, который принадлежит государственному специальному летному отряду "Россия". Этот самолет Кремль использует для полетов своих официальных представителей в другие страны.

Об этом сообщает "Зеркало Недели".

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Согласно данным сервиса отслеживания рейсов Flightradar, этот самолет с кодом RA-96023 посетил города Вашингтон и Нью-Йорк и 30 декабря, после нескольких дней пребывания и полетов над территорией США вернулся обратно в РФ.

Самолеты правительства РФ, отследившие сервис Flightradar. Фото: Скриншот

Причина визита и лицо, совершающее этот перелет, остаются неизвестными. Однако некоторые аналитики уже связывают это с мирными переговорами России и Украины и началом в январе очередной каденции Дональда Трампа.

Напомним, в начале декабря новоизбранный президент США Дональд Трамп предположил, что Украине следует ожидать уменьшения военной помощи от Соединенных Штатов.

Также Трамп недавно назвал сроки для полного восстановления украинских городов, разрушенных в результате войны. По его словам, для этого понадобится целый век.