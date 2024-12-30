Офіційний літак уряду РФ таємно відвідав США

Літак уряду РФ RA-96023. Фото: airhistory.net

До США прибув російський літак Іл-96, що налужить державному спеціальному льотному загону "Росія". Цей літак Кремль використовує для польотів своїх офіційних представників до інших країн.

Про це повідомляє "Дзеркало Тижня".

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Згідно з даними сервісу відстеження рейсів Flightradar, цей літак з кодом RA- 96023 відвідав міста Вашингтон та Нью-Йорк і 30 грудня, після декількох днів перебування та польотів над територією США, повернувся назад, до РФ.

Літаки уряду РФ, які відстежив сервіс Flightradar. Фото: Скриншот

Причина візиту та особа, яка здійснювала цей переліт, залишаються невідомими. Проте деякі аналітики це вже пов'язують з мирними перемовинами Росії та України та початком у січні чергової каденції Дональда Трампа.

Нагадаємо, на початку грудня новообраний президент США Дональд Трамп припустив, що Україні варто очікувати на зменшення військової допомоги від Сполучених Штатів.

Також Трамп нещодавно назвав терміни для повного відновлення українських міст, зруйнованих унаслідок війни. За його словами, для цього знадобиться ціле століття.