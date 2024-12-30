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До США з таємною місією прибув офіційний літак РФ — що відомо

30 грудня 2025 01:49
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Офіційний літак уряду РФ таємно відвідав США
Літак уряду РФ RA-96023. Фото: airhistory.net
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

До США прибув російський літак Іл-96, що налужить державному спеціальному льотному загону "Росія". Цей літак Кремль використовує для польотів своїх офіційних представників до інших країн. 

Про це повідомляє "Дзеркало Тижня".

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Згідно з даними сервісу відстеження рейсів Flightradar, цей літак з кодом RA- 96023  відвідав міста Вашингтон та Нью-Йорк і 30 грудня, після декількох днів перебування та польотів над територією США, повернувся назад, до РФ.

До США з таємною місією прибув офіційний літак РФ — що відомо - фото 1
Літаки уряду РФ, які відстежив сервіс Flightradar. Фото: Скриншот

Причина візиту та особа, яка здійснювала цей переліт, залишаються невідомими. Проте деякі аналітики це вже пов'язують з мирними перемовинами Росії та України та початком у січні чергової каденції Дональда Трампа.

Нагадаємо, на початку грудня новообраний президент США Дональд Трамп припустив, що Україні варто очікувати на зменшення військової допомоги від Сполучених Штатів.

Також Трамп нещодавно назвав терміни для повного відновлення українських міст, зруйнованих унаслідок війни. За його словами, для цього знадобиться ціле століття.

росія літак Дональд Трамп війна в Україні мирні переговори

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