Глава МИД Чехии прибыл с визитом в Украину — что хочет обсудить

В Киев прибыл глава МИД Чехии — какова цель визита
В пятницу, 22 ноября, глава МИД Чехии Ян Липовский прибыл в Киев. Планируется обсуждение нескольких важных вопросов.
Об этом глава чешского дипломатического ведомства сообщил на платформе Х.
Какова цель визита
Липовский подчеркнул, что во время визита хочет выяснить, как украинцы справляются с взрывами и другими последствиями войны, а также как чешские проекты функционируют на местах.
"Мне интересно, как украинцы справляются со взрывами, как чешские проекты работают на местах и как лучше направить международную помощь в ближайшие месяцы", — говорится в сообщении.
Глава МИД Чехии добавил, что у него запланированы встречи с украинскими официальными лицами.
Ранее мы писали, что премьер-министр Чехии Петр Фиала провел разговор с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили вопросы двусторонних отношений, ситуацию на Ближнем Востоке и войну в Украине.
А президент Чехии Петр Павел считает, что Трамп может попытаться договориться с российским диктатором Владимиром Путиным о завершении войны против Украины.
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