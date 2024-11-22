Глава МИД Чехии прибыл с визитом в Украину — что хочет обсудить

Глава МИД Чехии Ян Липовский прибыл в Киев. Фото: x.com/JanLipavsky

В пятницу, 22 ноября, глава МИД Чехии Ян Липовский прибыл в Киев. Планируется обсуждение нескольких важных вопросов.

Об этом глава чешского дипломатического ведомства сообщил на платформе Х.

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Липовский подчеркнул, что во время визита хочет выяснить, как украинцы справляются с взрывами и другими последствиями войны, а также как чешские проекты функционируют на местах.

"Мне интересно, как украинцы справляются со взрывами, как чешские проекты работают на местах и как лучше направить международную помощь в ближайшие месяцы", — говорится в сообщении.

Глава МИД Чехии добавил, что у него запланированы встречи с украинскими официальными лицами.

Ранее мы писали, что премьер-министр Чехии Петр Фиала провел разговор с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили вопросы двусторонних отношений, ситуацию на Ближнем Востоке и войну в Украине.

А президент Чехии Петр Павел считает, что Трамп может попытаться договориться с российским диктатором Владимиром Путиным о завершении войны против Украины.