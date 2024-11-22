Глава МЗС Чехії прибув з візитом до України — що хоче обговорити

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський прибув до Києва. Фото: x.com/JanLipavsky

У п'ятницю, 22 листопада, глава МЗС Чехії Ян Ліпавський прибув до Києва. Планується обговорення кількох важливих питань.

Про це очільник чеського дипломатичного відомства повідомив на платформі Х.

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Яка мета візиту

Ліпавський наголосив, що під час візиту хоче з'ясувати, як українці справляються з вибухами та іншими наслідками війни, а також як чеські проєкти функціонують на місцях.

"Мені цікаво, як українці справляються з вибухами, як чеські проекти працюють на місцях і як краще спрямувати міжнародну допомогу в найближчі місяці", — йдеться у повідомленні.

Глава МЗС Чехії додав, що у нього заплановані зустрічі з українськими офіційними особами.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала провів розмову з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Вони обговорили питання двосторонніх відносин, а також ситуацію на Близькому Сході та війну в Україні.

А президент Чехії Петр Павел вважає, що Трамп може спробувати домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним про завершення війни проти України.