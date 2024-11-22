Глава МЗС Чехії прибув з візитом до України — що хоче обговорити

До Києва прибув глава МЗС Чехії — яка мета візиту
У п'ятницю, 22 листопада, глава МЗС Чехії Ян Ліпавський прибув до Києва. Планується обговорення кількох важливих питань.
Про це очільник чеського дипломатичного відомства повідомив на платформі Х.
Яка мета візиту
Ліпавський наголосив, що під час візиту хоче з'ясувати, як українці справляються з вибухами та іншими наслідками війни, а також як чеські проєкти функціонують на місцях.
"Мені цікаво, як українці справляються з вибухами, як чеські проекти працюють на місцях і як краще спрямувати міжнародну допомогу в найближчі місяці", — йдеться у повідомленні.
Глава МЗС Чехії додав, що у нього заплановані зустрічі з українськими офіційними особами.
Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала провів розмову з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Вони обговорили питання двосторонніх відносин, а також ситуацію на Близькому Сході та війну в Україні.
А президент Чехії Петр Павел вважає, що Трамп може спробувати домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним про завершення війни проти України.
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