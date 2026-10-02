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Главная Новости дня До -3°С ночью: прогноз погоды в Украине на завтра

До -3°С ночью: прогноз погоды в Украине на завтра

Ua ru
2 октября 2026 20:21
До -3° ночью: прогноз погоды в Украине на 3 октября
Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине в субботу, 3 октября, ожидается переменная погода, облачность без осадков, однако в ряде регионов прогнозируются заморозки. Ночью температура составит +1...+6 °C тепла, в Прикарпатье возможно понижение температуры до 0...+3 °C мороза, а днем воздух прогреется до +14...19 °C тепла.

Об этом сообщил Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Какая будет погода 3 октября в Украине

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что 3 октября осадков по Украине не ожидается. В западных областях ночью и утром местами возможен туман. Ветер преимущественно северо-западный, его скорость составит 5–10 м/с.

Ночью температура воздуха будет на уровне +1...+6 °C тепла. В то же время на поверхности почвы прогнозируются заморозки до 0...+3 °C, а на Прикарпатье температура может опуститься до 0...-3 °C мороза. Днём воздух прогреется до +14...+19 °C тепла.

До -3° вночі: прогноз погоди в Україні на завтра - фото 1
Карта прогноза погоды в Украине на 3 октября. Фото: facebook.com/UkrHMC

В Украине объявили предупреждение о заморозках на 3 октября

Укргидрометцентр также предупреждает об опасных метеорологических явлениях. Ночью 3 и 4 октября в Прикарпатье ожидаются заморозки в воздухе до 0...-3°C. Для этого региона объявлен II уровень опасности — оранжевый.

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Кроме того, ночью в субботу, 3 октября, по всей Украине, а ночью в воскресенье, 4 октября, на Правобережье прогнозируются заморозки на поверхности почвы 0...-3 °C. В связи с этим объявлен I уровень опасности — желтый.

"Погодные условия могут нанести ущерб неубранным овощам", — отмечается в источнике.

До -3° вночі: прогноз погоди в Україні на завтра - фото 2
Карта возможных заморозков на 3 октября. Фото: facebook.com/UkrHMC

Мы писали, что метеоролог Игорь Кибальчич предупреждал — после 10 октября в Украине ожидается завершение периода осеннего тепла и заметное изменение погодных условий. С северо-запада придут более холодные воздушные массы вместе с атмосферными фронтами, которые принесут дожди по всей стране.

Новини.LIVE сообщали, что октябрь не принесет чрезвычайно сильных геомагнитных колебаний, однако метеозависимым людям стоит обратить внимание на середину месяца. В период с 12 по 16 октября ожидается усиление геомагнитной активности, которое может повлиять на самочувствие людей, чувствительных к изменениям погоды.

Укргидрометцентр осень прогноз погоды погода в Украине заморозки
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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