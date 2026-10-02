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Головна Новини дня До -3°С вночі: прогноз погоди в Україні на завтра

До -3°С вночі: прогноз погоди в Україні на завтра

Ua ru
2 жовтня 2026 20:21
До -3° вночі: прогноз погоди в Україні на 3 жовтня
Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні, в суботу, 3 жовтня очікується мінлива погода, хмарність без опадів, однак у низці регіонів прогнозують заморозки. Уночі температура становитиме +1...+6°C тепла, на Прикарпатті можливе зниження температури до 0...+3°C морозу, а вдень повітря прогріється до +14...19°C тепла.

Про це повідомив Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Якою буде погода 3 жовтня в Україні

Синоптики Укргідрометцентру спрогнозували, що 3 жовтня опадів по Україні не очікується. У західних областях уночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно північно-західний, його швидкість становитиме 5–10 м/с.

Уночі температура повітря буде на рівні +1...+6°C тепла. Водночас на поверхні ґрунту прогнозують заморозки до 0...+3°C, а на Прикарпатті температура може опуститися до 0...-3°C морозу. Удень повітря прогріється до +14...+19°C тепла.

До -3° вночі: прогноз погоди в Україні на завтра - фото 1
Карта прогнозу погоди в Україні на 3 жовтня. Фото: facebook.com/UkrHMC

В Україні оголосили попередження про заморозки на 3 жовтня

Укргідрометцентр також попереджає про небезпечні метеорологічні явища. Уночі 3 та 4 жовтня на Прикарпатті очікуються заморозки в повітрі до 0...-3°C. Для цього регіону оголошено II рівень небезпечності — помаранчевий.

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Крім того, уночі в суботу, 3 жовтня по Україні, а вночі в неділю, 4 жовтня на Правобережжі прогнозують заморозки на поверхні ґрунту 0...-3°C. Через це оголошено I рівень небезпечності — жовтий.

"Погодні умови можуть принести шкоду для незібраної городини", — зазначається в джерелі.

До -3° вночі: прогноз погоди в Україні на завтра - фото 2
Карта можливих заморозків на 3 жовтня. Фото: facebook.com/UkrHMC

Ми писали, що метеоролог Ігор Кібальчич попереджав — після 10 жовтня в Україні очікується завершення періоду осіннього тепла та помітна зміна погодних умов. З північного заходу надійдуть холодніші повітряні маси разом з атмосферними фронтами, які принесуть дощі по всій країні.

Новини.LIVE інформували, що жовтень не принесе надзвичайно сильних геомагнітних коливань, однак метеозалежним людям варто звернути увагу на середину місяця. В період із 12 до 16 жовтня очікується посилення геомагнітної активності, яке може вплинути на самопочуття чутливих до змін погоди людей.

Укргідрометцентр осінь прогноз погоди погода в Україні заморозки
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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