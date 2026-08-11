До +33° и чрезвычайная пожарная опасность: прогноз на 12 августа

До +33° и высокая пожарная опасность: погода на завтра
В среду, 12 августа, в Украине ожидается переменная облачность и преимущественно сухая погода. Кратковременные дожди с грозами прогнозируются лишь в отдельных районах юго-востока страны.
Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.
Какая будет погода в Украине 12 августа
По прогнозу синоптиков, в большинстве областей Украины день пройдет без значительных осадков. В то же время на юго-востоке днем местами возможны кратковременные дожди, которые будут сопровождаться грозами.
Ожидается северо-западный ветер, его скорость составит 7–12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +12…+17 °C, а днем столбики термометров покажут +21…+26 °C.
В то же время жителям южных и восточных областей стоит готовиться к более теплой погоде. Там ночью температура составит +18…+23 °C, а днем воздух прогреется до +28…+33 °C.
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
Наряду с прогнозом погоды Укргидрометцентр предупреждает о высоком риске возникновения пожаров. 12 августа в большинстве областей Украины ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Ситуация с пожарной опасностью будет оставаться сложной и в дальнейшем. 13 августа чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать на территории Украины.
В таких условиях граждан призывают быть особенно осторожными с огнем, не сжигать сухую растительность и не оставлять костры без присмотра.
Новини.LIVE сообщали, что в большинстве регионов Украины уже завтра будет ощутимое понижение температуры. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в среду, 12 августа, жара существенно ослабнет, а температура воздуха опустится до +21…+26 °C.
Новини.LIVE писали, что в августе 2026 года солнечная активность будет время от времени усиливаться, что может вызвать кратковременные изменения геомагнитного поля Земли. Однако в целом в течение месяца существенных геомагнитных возмущений не прогнозируется, поэтому ситуация будет оставаться преимущественно стабильной.