До +33° и чрезвычайная пожарная опасность: прогноз на 12 августа

Люди спасаются от жары. Фото: Reuters

В среду, 12 августа, в Украине ожидается переменная облачность и преимущественно сухая погода. Кратковременные дожди с грозами прогнозируются лишь в отдельных районах юго-востока страны.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Какая будет погода в Украине 12 августа

По прогнозу синоптиков, в большинстве областей Украины день пройдет без значительных осадков. В то же время на юго-востоке днем местами возможны кратковременные дожди, которые будут сопровождаться грозами.

Ожидается северо-западный ветер, его скорость составит 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +12…+17 °C, а днем столбики термометров покажут +21…+26 °C.

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В то же время жителям южных и восточных областей стоит готовиться к более теплой погоде. Там ночью температура составит +18…+23 °C, а днем воздух прогреется до +28…+33 °C.

Карта прогноза погоды на 12 августа. Фото: Укргидрометцентр

В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Наряду с прогнозом погоды Укргидрометцентр предупреждает о высоком риске возникновения пожаров. 12 августа в большинстве областей Украины ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ситуация с пожарной опасностью будет оставаться сложной и в дальнейшем. 13 августа чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать на территории Украины.

В таких условиях граждан призывают быть особенно осторожными с огнем, не сжигать сухую растительность и не оставлять костры без присмотра.

Карта пожарной опасности на 12 августа. Фото: Укргидрометцентр

Новини.LIVE сообщали, что в большинстве регионов Украины уже завтра будет ощутимое понижение температуры. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в среду, 12 августа, жара существенно ослабнет, а температура воздуха опустится до +21…+26 °C.

Новини.LIVE писали, что в августе 2026 года солнечная активность будет время от времени усиливаться, что может вызвать кратковременные изменения геомагнитного поля Земли. Однако в целом в течение месяца существенных геомагнитных возмущений не прогнозируется, поэтому ситуация будет оставаться преимущественно стабильной.