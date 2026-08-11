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Головна Новини дня До +33° і надзвичайна пожежна небезпека: прогноз погоди на завтра

До +33° і надзвичайна пожежна небезпека: прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2026 19:06
До +33° і надзвичайна пожежна небезпека: прогноз на 12 серпня
Люди рятуються від спеки. Фото: Reuters

У середу, 12 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність та переважно суха погода. Короткочасні дощі з грозами прогнозують лише в окремих районах південного сходу країни.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Якою буде погода в Україні 12 серпня

За прогнозом синоптиків, більшість областей України проведе день без істотних опадів. Водночас на південному сході вдень місцями можливі короткочасні дощі, які супроводжуватимуться грозами.

Вітер очікується північно-західний, його швидкість становитиме 7–12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +12…+17 °C, а вдень стовпчики термометрів покажуть +21…+26 °C.

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Водночас мешканцям південних та східних областей варто готуватися до більш теплої погоди. Там уночі температура становитиме +18…+23 °C, а вдень повітря прогріється до +28…+33 °C.

До +33° і надзвичайна пожежна небезпека: прогноз погоди на завтра - фото 1
Карта прогнозу погоди на 12 серпня. Фото: Укргідрометцентр

В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Разом із прогнозом погоди Укргідрометцентр попереджає про високий ризик виникнення пожеж. 12 серпня в більшості областей України очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Ситуація з пожежною небезпекою залишатиметься складною і надалі. 13 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме на території України.

У таких умовах громадян закликають бути особливо обережними з вогнем, не спалювати суху рослинність і не залишати без нагляду багаття.

До +33° і надзвичайна пожежна небезпека: прогноз погоди на завтра - фото 2
Карта пожежної небезпеки на 12 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Новини.LIVE писали, що більшість регіонів України вже завтра відчує помітне зниження температури. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у середу, 12 серпня, спека суттєво послабиться, а температура повітря опуститься до +21…+26 °C. 

Новини.LIVE інформували, що у серпні 2026 року сонячна активність час від часу посилюватиметься, що може викликати нетривалі зміни геомагнітного поля Землі. Однак загалом протягом місяця суттєвих геомагнітних збурень не прогнозується, тож ситуація залишатиметься переважно стабільною.

Укргідрометцентр пожежна небезпека прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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