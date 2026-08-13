До +33 °C и без осадков: прогноз погоды в Украине на 14 августа

Женщина на прогулке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В пятницу, 14 августа, в Украине будет преобладать сухая и тёплая погода. В большинстве областей осадков не ожидается, а дневная температура составит от +22 °C до +33 °C. Наиболее жарко будет на юге и востоке страны, где воздух прогреется до +33 °C.

Об этом свидетельствует прогноз погоды от Meteoprog, сообщает Новини.LIVE.

Какая будет погода в центральных и северных областях

В центральных областях ожидается преимущественно ясная или малооблачная погода без осадков. В Винницкой области днем температура составит +23...+25 °C, в Черкасской — +26...+28 °C. В Кировоградской области воздух прогреется до +27...+29 °C, а в Полтавской — до +25...+28 °C. В Днепропетровской области днем будет +25...+27 °C.

Температурная карта Украины. Фото: Meteoprog

На севере страны также будет сухо. В Киевской области ночью ожидается +14...+16 °C, а днем — +23...+25 °C. В Житомирской области температура составит +23...+25 °C, в Черниговской — +22...+25 °C, в Сумской — +22...+25 °C.

Ветер в северных областях будет преимущественно западным и северо-западным со скоростью 3–6 м/с.

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На западе Украины прогнозируют преимущественно солнечную и сухую погоду. Днем температура воздуха составит +22...+30 °C. Наибольший рост столбиков термометров ожидается в Закарпатье — до +27...+30 °C.

В восточных областях будет жарче. В Харьковской области днем ожидается +26...+29 °C, а в Донецкой и Луганской областях — до +29...+32 °C.

Самые высокие температуры прогнозируются на юге. В Запорожской области днем будет +30...+32 °C, в Херсонской и Николаевской — до +33 °C. В Одесской области и в Крыму воздух прогреется до +30...+33 °C. Осадков в регионе не ожидается.

Раньше Новини.LIVE сообщали, что наиболее засушливая и жаркая погода в августе ожидается на юге и востоке Украины. В Запорожской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Луганской областях в первой половине месяца температура воздуха может держаться на уровне +36...+39 °С, а в отдельные дни местами повышаться до +41 °С.

Также Новини.LIVE сообщали, что вероятные периоды геомагнитных колебаний в августе приходятся на 13–15, 21–23 и 29–31 августа. В эти дни прогнозируются слабые или умеренные изменения геомагнитного поля Земли. В то же время следует учитывать, что долгосрочные прогнозы носят ориентировочный характер. Их могут корректировать в зависимости от фактической активности Солнца.