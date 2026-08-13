Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня До +33 °C и без осадков: прогноз погоды в Украине на завтра

До +33 °C и без осадков: прогноз погоды в Украине на завтра

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 23:45
До +33 °C и без осадков: прогноз погоды в Украине на 14 августа
Женщина на прогулке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В пятницу, 14 августа, в Украине будет преобладать сухая и тёплая погода. В большинстве областей осадков не ожидается, а дневная температура составит от +22 °C до +33 °C. Наиболее жарко будет на юге и востоке страны, где воздух прогреется до +33 °C.

Об этом свидетельствует прогноз погоды от Meteoprog, сообщает Новини.LIVE.

Какая будет погода в центральных и северных областях

В центральных областях ожидается преимущественно ясная или малооблачная погода без осадков. В Винницкой области днем температура составит +23...+25 °C, в Черкасской — +26...+28 °C. В Кировоградской области воздух прогреется до +27...+29 °C, а в Полтавской — до +25...+28 °C. В Днепропетровской области днем будет +25...+27 °C.

До +33 °C і без опадів: прогноз погоди в Україні на завтра - фото 1
Температурная карта Украины. Фото: Meteoprog

На севере страны также будет сухо. В Киевской области ночью ожидается +14...+16 °C, а днем — +23...+25 °C. В Житомирской области температура составит +23...+25 °C, в Черниговской — +22...+25 °C, в Сумской — +22...+25 °C.

Ветер в северных областях будет преимущественно западным и северо-западным со скоростью 3–6 м/с.

Читайте также:

Где в Украине будет теплее всего 14 августа

На западе Украины прогнозируют преимущественно солнечную и сухую погоду. Днем температура воздуха составит +22...+30 °C. Наибольший рост столбиков термометров ожидается в Закарпатье — до +27...+30 °C.

В восточных областях будет жарче. В Харьковской области днем ожидается +26...+29 °C, а в Донецкой и Луганской областях — до +29...+32 °C.

Самые высокие температуры прогнозируются на юге. В Запорожской области днем будет +30...+32 °C, в Херсонской и Николаевской — до +33 °C. В Одесской области и в Крыму воздух прогреется до +30...+33 °C. Осадков в регионе не ожидается.

Раньше Новини.LIVE сообщали, что наиболее засушливая и жаркая погода в августе ожидается на юге и востоке Украины. В Запорожской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Луганской областях в первой половине месяца температура воздуха может держаться на уровне +36...+39 °С, а в отдельные дни местами повышаться до +41 °С.

Также Новини.LIVE сообщали, что вероятные периоды геомагнитных колебаний в августе приходятся на 13–15, 21–23 и 29–31 августа. В эти дни прогнозируются слабые или умеренные изменения геомагнитного поля Земли. В то же время следует учитывать, что долгосрочные прогнозы носят ориентировочный характер. Их могут корректировать в зависимости от фактической активности Солнца.

погода прогноз погоды осадки погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации