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Головна Новини дня До +33 °C і без опадів: прогноз погоди в Україні на завтра

До +33 °C і без опадів: прогноз погоди в Україні на завтра

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2026 23:45
До +33 °C і без опадів: прогноз погоди в Україні 14 серпня
Жінка на прогулянці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У п’ятницю, 14 серпня, в Україні переважатиме суха та тепла погода. У більшості областей опадів не очікується, а температура вдень становитиме від +22 °C до +33 °C. Найспекотніше буде на півдні та сході країни, де повітря прогріється до +33 °C.

Про це свідчить прогноз погоди від Meteoprog, інформує Новини.LIVE.

Якою буде погода в центральних та північних областях

У центральних областях очікується переважно ясна або малохмарна погода без опадів. У Вінницькій області вдень температура становитиме +23...+25 °C, у Черкаській — +26...+28 °C. На Кіровоградщині повітря прогріється до +27...+29 °C, а на Полтавщині — до +25...+28 °C. У Дніпропетровській області вдень буде +25...+27 °C.

До +33 °C і без опадів: прогноз погоди в Україні на завтра - фото 1
Температурна карта України. Фото: Meteoprog

На півночі країни також буде сухо. У Київській області вночі очікується +14...+16 °C, а вдень — +23...+25 °C. На Житомирщині температура становитиме +23...+25 °C, на Чернігівщині — +22...+25 °C, на Сумщині — +22...+25 °C.

Вітер у північних областях буде переважно західним та північно-західним зі швидкістю 3-6 м/с.

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Де в Україні буде найтепліше 14 серпня

На заході України прогнозують переважно сонячну та суху погоду. Вдень температура повітря становитиме +22...+30 °C. Найвище стовпчики термометрів піднімуться на Закарпатті — до +27...+30 °C.

У східних областях буде спекотніше. На Харківщині вдень очікується +26...+29 °C, а на Донеччині та Луганщині — до +29...+32 °C.

Найвищі температури прогнозують на півдні. У Запорізькій області вдень буде +30...+32 °C, у Херсонській та Миколаївській — до +33 °C. На Одещині та в Криму повітря прогріється до +30...+33 °C. Опадів у регіоні не очікується.

Раніше Новини.LIVE писали, що найбільш посушлива та спекотна погода у серпні очікується на півдні та сході України. У Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Донецькій і Луганській областях у першій половині місяця температура повітря може триматися на рівні +36...+39 °С, а в окремі дні місцями підвищуватися до +41 °С.

Також Новини.LIVE інформували, що ймовірні періоди геомагнітних коливань у серпні припадають на 13–15, 21–23 та 29–31 серпня. У ці дні прогнозують слабкі або помірні зміни геомагнітного поля Землі. Водночас варто враховувати, що довгострокові прогнози є орієнтовними. Їх можуть коригувати залежно від фактичної активності Сонця.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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