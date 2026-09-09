Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня До +29°, дожди и грозы: прогноз погоды в Украине на завтра

До +29°, дожди и грозы: прогноз погоды в Украине на завтра

Ua ru
9 сентября 2026 17:58
До +29°, дожди и грозы: прогноз погоды в Украине на 10 сентября
Люди у фонтана. Фото: УНИАН

В четверг, 10 сентября, в Украине прогнозируется переменная погода, местами облачность, преимущественно без осадков. Кратковременные дожди и местами грозы ожидаются днем в западных, Житомирской и Винницкой областях. Также синоптики прогнозируют сильные порывы ветра.

Об этом пишет Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Реклама

Какая будет погода в Украине 10 сентября

Синоптики Украинского гидрометеорологического центра сообщают, что на большей части территории Украины 10 сентября будет без осадков. В то же время в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях днем ожидаются кратковременные дожди. Местами они будут сопровождаться грозами.

Ветер преимущественно юго-западный, со скоростью 5–10 м/с.

Днем в большинстве западных областей, а также в Житомирской и Винницкой областях местами прогнозируются порывы до 15–20 м/с.

Читайте также:

Ночью температура составит +11...+16 °C. В восточных областях будет прохладнее — от 5 до 10 °C.

Днём воздух прогреется до +24...+29 °C. На западе Украины температура будет ниже — +18...+23 °C.

До +29°, дощі та грози: прогноз погоди в Україні на завтра - фото 1
Карта прогноза погоды на 10 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Новини.LIVE писали, что сентябрь 2026 года ожидается теплым, прогнозируется комфортная погода, так называемая "бабья осень". Синоптики утверждают, что средняя температура воздуха будет примерно на 1,5–2 °C выше климатической нормы.

Мы также сообщали, что 10–12 сентября ожидается период наибольшей солнечной активности в этом месяце. Геомагнитные возмущения могут достичь уровня умеренной бури, из-за чего метеочувствительные люди могут ощутить влияние космической погоды на самочувствие.

Укргидрометцентр дождь прогноз погоды погода в Украине жара
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации