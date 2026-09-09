До +29°, дожди и грозы: прогноз погоды в Украине на 10 сентября

Люди у фонтана. Фото: УНИАН

В четверг, 10 сентября, в Украине прогнозируется переменная погода, местами облачность, преимущественно без осадков. Кратковременные дожди и местами грозы ожидаются днем в западных, Житомирской и Винницкой областях. Также синоптики прогнозируют сильные порывы ветра.

Об этом пишет Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Какая будет погода в Украине 10 сентября

Синоптики Украинского гидрометеорологического центра сообщают, что на большей части территории Украины 10 сентября будет без осадков. В то же время в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях днем ожидаются кратковременные дожди. Местами они будут сопровождаться грозами.

Ветер преимущественно юго-западный, со скоростью 5–10 м/с.

Днем в большинстве западных областей, а также в Житомирской и Винницкой областях местами прогнозируются порывы до 15–20 м/с.

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Ночью температура составит +11...+16 °C. В восточных областях будет прохладнее — от 5 до 10 °C.

Днём воздух прогреется до +24...+29 °C. На западе Украины температура будет ниже — +18...+23 °C.

Карта прогноза погоды на 10 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Новини.LIVE писали, что сентябрь 2026 года ожидается теплым, прогнозируется комфортная погода, так называемая "бабья осень". Синоптики утверждают, что средняя температура воздуха будет примерно на 1,5–2 °C выше климатической нормы.

Мы также сообщали, что 10–12 сентября ожидается период наибольшей солнечной активности в этом месяце. Геомагнитные возмущения могут достичь уровня умеренной бури, из-за чего метеочувствительные люди могут ощутить влияние космической погоды на самочувствие.